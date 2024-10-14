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MSB duyurdu: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:56 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:56
MSB duyurdu: Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!"

MSB, Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini duyurdu (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)MSB, Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini duyurdu (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"TERÖR YUVALARINA PENÇELERİMİZİ VURMAYA DEVAM EDİYORUZ!"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

MSB, PKK'ya ait mühimmatları ele geçirdi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)MSB, PKK'ya ait mühimmatları ele geçirdi (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE TIBBI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

MSB duyurdu: Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!

MSB tarafından Pençe Kilit bölgesinde ele geçirilen mühimmatlar (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)MSB tarafından Pençe Kilit bölgesinde ele geçirilen mühimmatlar (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Bölgedeki aramalarda; 1 adet SA-7 güdümlü hava savunma silahı, 2 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 23 mm Doçka makineli tüfek, 2 Doçka makineli tüfek yedek namlusu, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 22 şarjör, 10 Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 şarjör ve 2 çatal ayağı, 4 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 15 el bombası, 1 antitank mayını, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1800 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 bin 600 hafif silah mühimmatı, 57 adet 60 mm havan mühimmatı, 40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 90 hassas havan mühimmatı tapası, 4 Yaesu el telsizi, 1 Yaesu araç telsizi, 4 keskin nişancı dürbünü, 3 el dürbünü, 6 ağır makinalı silah sehpası, 2 güneş paneli, 2 drone ve muhteviyatı, 3 mesafe ölçer, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

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