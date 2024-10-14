SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:36 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 16:03
KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

"KUYU-36" Operasyonu: 157 Şüpheli Yakalandı!

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📍Kasten Öldürme,
📍Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
📍Kasten Yaralama,
📍Yağma,
📍Yağma amaçlı tehdit,
📍Silah Ticareti,
📍Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti
📍Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
📍Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

⚠️Operasyonlar sonucu:
📌40 adet ruhsatsız tabanca,
📌10 adet otomatik tabanca,
📌5 adet pompalı tüfek,
📌3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek,
📌2 adet el bombası,
📌9 adet çelik yelek,
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile
📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik Kabine toplandı! Masada taklit ve tağşiş var! Gözler Beştepe’de
Başkan Erdoğan’dan 109. Dönem Kura Töreni’nde kaymakamlara nasihat: Mazlumu bulun derdini çözün!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan infaz yasası açıklaması: İyi hal indirimi her suçta olmayacak
İstanbul’da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı
Dünya Elon Musk’ı konuşuyor! Eski sevgili Amber Heard’ı dedektif, İHA ve kızılötesi kameralarla takip!
Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! CD’ye şifreli olarak kaydedildi savcılığa verildi... Nevzat Bahtiyar ve 23 plakalı şahin kadrajda
Dan Bilzerian’dan soykırımcı İsrail ordusuna Mızıkçı o***pular lakabı: Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak
Montella İzlanda maçı 11’ini belirledi! Sürpriz forvet kararı
Nejat Birecik’ten sonra Demet Tuncer’den de itiraf! ABD’den Türk tiyatro ve sinemasına ’CIA’sal tezgah: Etki ajanı olarak kullanılan oyuncular kim?
Galatasaray’a dünya yıldızı! Okan Buruk bizzat istedi
CANLI | Hizbullah’tan İsrail’e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
ÖZEL | Fenerbahçe’nin yıldızına İtalyan kancası! Mourinho’dan bilgi aldılar
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında son 5 gün! Başvur daha az öde! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları
ÖZEL | Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Menajeri İstanbul’a geliyor
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail’den izahat istedik | Türkiye’den sert tepki
SON DAKİKA