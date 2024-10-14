KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📍Kasten Öldürme,

📍Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

📍Kasten Yaralama,

📍Yağma,

📍Yağma amaçlı tehdit,

📍Silah Ticareti,

📍Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti

📍Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

📍Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

⚠️Operasyonlar sonucu:

📌40 adet ruhsatsız tabanca,

📌10 adet otomatik tabanca,

📌5 adet pompalı tüfek,

📌3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek,

📌2 adet el bombası,

📌9 adet çelik yelek,

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.