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CHP'li Şişli Belediyesi önünde grev! Çıkarılan işçiler isyan bayrağı açtı

CHP'li Şişli Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler bina önünde oturma eylemi başlattı. Yeni gelen taşeron şirketin kendilerine maaş vermediğini de söyleyen Suşehrili, "Biz işimizi geri istiyoruz. Herkesin evi, barkı, çocuğu var. Zor durumda kaldığımız için oturma eylemine devam ediyoruz." diye konuştu.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:59 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:59
CHP’li Şişli Belediyesi önünde grev! Çıkarılan işçiler isyan bayrağı açtı

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Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Belediyenin karşısındaki alanda toplanan yaklaşık 20 işçi, "Başkanım işimizden kovulduk, iş istiyoruz" yazılı pankart açtı.

İşçiler, "Taşerona hayır" ve "İşimizi istiyoruz" şeklinde sloganlar atıp, alkışlı protesto yaptı.

İşçilerden Murat Suşehrili, yaptığı açıklamada, geri dönüşüm işçisi olarak belediyede çalışırken, taşeron bir şirket geldiği için işten çıkarıldıklarını anlattı.

Yeni gelen taşeron şirketin kendilerine maaş vermediğini de söyleyen Suşehrili, "Biz işimizi geri istiyoruz. Herkesin evi, barkı, çocuğu var. Zor durumda kaldığımız için oturma eylemine devam ediyoruz." diye konuştu.

İşçiler, işlerine dönene kadar oturma eylemine devam edecekleri ifade etti.

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