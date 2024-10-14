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İstanbul'da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı

İstanbul'da bir türlü çözülemeyen raylı sistemlerdeki çalışmayan asansör, yürüyen merdiven ve sık sık yaşanan teknik arıza sorunları, vatandaşların mağduriyetini her geçen gün artırıyor. Metro İstanbul'un internet sitesinde her gün güncellenerek duraklardaki yürüyen merdiven, asansör ve yürüyen bant arızaları yayınlanıyor. Sitede bugün, 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bandın arızalı olduğu belirtildi. Vatandaşlar asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik olarak bozulduğunu ifade ederken bazı metro duraklarında ise birkaç yürüyen merdiven ve asansörün çalışmamasından ziyade komple bir giriş-çıkışın kapatıldığı belirlendi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:41 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:53
İstanbul’da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı

İstanbul'da bir türlü çözülemeyen raylı sistemlerdeki çalışmayan asansör, yürüyen merdiven ve sık sık yaşanan teknik arıza sorunları, vatandaşların mağduriyetini her geçen gün artırıyor.

İstanbul’da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi toplu ulaşımın bel kemiği olan raylı sistem hatlarında son dönemlerde giderilemeyen yürüyen merdiven ve asansör arızaları, ulaşımın önemli bir parçası olan toplu taşıma sistemlerinde ciddi sorunlara yol açıyor.

İstanbul’da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı

Metro duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansörlerin sık sık arızalanması, özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu aileler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşı mağdur ediyor.

Şehrin dört bir yanında bulunan metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi toplu ulaşım araçlarının duraklarında yürüyen merdiven ve asansörlerin devre dışı kalması nedeniyle birçok vatandaş günlük yaşamında aksaklık yaşıyor.

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