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Başkan Erdoğan'dan 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 81 vilayete bağlı 922 ilçenin hepsinin değerli, önemli ve birinci sınıf hizmeti almayı hak ettiğini ifade eden Erdoğan, "Görev yapacağınız ilçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük, gelişmiş-geri kalmış ayrımına gitmemenizi hassaten rica ediyorum. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız." dedi. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammüllerinin olmadığını belirten Erdoğan, "Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:07 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 14:39
Başkan Erdoğan’dan 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli kaymakam adaylarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, milletin evine hoş geldiniz. Bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanı'mız ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Her biriniz Türkiye'ye hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz.

KAYMAKAMLARA UYARI
Şunu öncelikle söylemek isteriz. Ülkemizdeki 81 vilayetimize bağlı 922 ilçemizin tamamı bizi nazarımızda değerlidir, önemlidir, birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. Görev yapacağınız ilçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük, gelişmiş-geri kalmış ayrımına gitmemenizi hassaten rica ediyorum. Ülkemize sığınan bir çarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek de görevimizdir. Mağdurların feryadına kulak tıkamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Sizden bu noktada hassasiyet ve özveri bekliyorum.

42 ay süren bir eğitim programını bugün alnınızın akıyla tamamladınız. Görevinizi icra ederken her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Vatandaşa layıkıyla hizmet etmek onların derdine dermen olmak, şehirlerin kalkınmasına destek vermek, mülki amir için ağır bir misyondur. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araca binmek bir kişiyi saygıdeğer, devlet adamı yapmaz. Milletin takdirini, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. İlçelerde devleti temsil eden kaymakamımız, devletin millete uzanan eli, gören gözüdür. Her vatandaşın derdi ile dertlenmek sorumluluğumuzdur. Hizmetten, eksikten, başarıdan sorumlu kaymakamlarımız görevinde ne kadar etkinse devletimiz de o kadar güçlüdür. Millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum. Sizlere üstün başarılar diliyorum. Derik Kaymakamımız ile birlikte ülkeye ve millete hizmet yolunda toprağa verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

BÜROKRATİK OLİGARŞİNİN DEVLET TASAVVURUMUZDA YERİ YOKTUR
Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören "bürokratik oligarşinin" devlet tasavvurumuzda yeri yoktur.

DEVLET MİLLETİNİN HİZMETİNDEDİR
Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor. Devletin gülümseyen yüzü olmanızı bekliyorum. Vatandaşa "devlet nerede" dedirtmeyeceksiniz. Siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız.

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HALKTAN KOPUK İDARECİYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR
Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur.

Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren, hukuk dışı yollara tevessül edenlere müsamahayla bakamayız.

Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz.

"AİLENİZ GİBİ SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKIN"
Tüm başarılılarımızı milletimize kulak verdiğimiz için elde ettik. Bizim yönetim anlayışımıza göre mevcudu korumak gerilemek demektir. Dünyadaki baş döndürücü dönüşüm eskiye göre daha çok çalışmamızı, kayıp onlarca seneyi telafi etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner projeleri Türkiye'nin hızlı kalkınmasını hızlandıracaktır. Görev yerinizdeki kişileri aileniz olarak kabul edecek, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız. Çalışma arkadaşlarınıza örnek olacak, onları motive ederek, varsa sorunları çözerek vatandaşa hizmet götürülmesini siz temin edeceksiniz.

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