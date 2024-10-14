AK Parti büyük kongreye hazırlanıyor! Teşkilatlara söylem birliği eğitimi!

VATANDAŞLA İLETİŞİM Genel Merkez, Nisan 2025 'te yapılması planlanan Büyük Kongre öncesinde, göreve başlayan yeni teşkilâtı kapsamlı bir eğitime almayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre, Büyük Kongre'ye kadar kongresi tamamlanan il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri Ankara'ya davet edilerek teşkilât yönetiminden vatandaşla iletişime, adabımuaşeretten hükümetin mega projelerinin propagandasına kadar pek çok başlıkta bilgilendirilecek.

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Eğitimlerde, partide yapılan anketlerde ortaya çıkan ve sahada vatandaşın bugüne kadar en çok şikâyet ettiği başlıklarda nasıl ortak bir dil kullanılarak cevap verileceği de anlatılacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Bu kapsamda en önemli iki başlık ekonomi ve adalet olacak. Sahada bir il ya da ilçe başkanının vatandaşla teması, nasıl giyinmesi, fotoğraf çektirirken neye dikkat etmesi gerektiği gibi konular da eğitimin diğer başlıkları olacak. Ayrıca, vatandaşla selamlaşma, diyalog ve yaklaşım gibi dersler de verilecek. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu eğitimlerin büyük kongreye kadar tamamlanması planlanıyor. Kongrenin ardından, eğitimlere, milletvekilleri ve danışmanlarının da dahil olacağı kaydedildi.