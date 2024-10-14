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AK Parti büyük kongreye hazırlanıyor! Teşkilatlara söylem birliği eğitimi!

AK Parti, Nisan 2025’te yapılacak büyük kongre öncesinde göreve başlayan yeni teşkilata kapsamlı bir eğitim için kolları sıvadı. Edinilen bilgiye göre il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri Ankara’ya çağrılacak. Vatandaşlar iletişime ve söylem birliğine kadar birçok konuda eğitim verilecek. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:01 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:01
AK Parti büyük kongreye hazırlanıyor! Teşkilatlara söylem birliği eğitimi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" sözleriyle değişim mesajı vermişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AK Parti, 2023 Genel Seçimleri sonrasındaki 1.5 yıllık süreçte Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçe başkanını değiştirdi. Kongre sürecinde, değişimi gerçekleşmiş pek çok il başkanlığında yeniden bir yapılanma planlanmıyor ancak yine de önemli bazı illerde bazı isimlerin değiştirilebileceği değerlendiriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

12 EKİM'DE BAŞLADI
AK Parti, 8. Olağan Kongre takvimi kapsamında 12 Ekim itibarıyla partinin ilçe yönetimleri için seçim sürecini başlattı. Belde ve ilçe kongrelerini 90 günde tamamlamayı planlayan AK Parti, 28 Aralık'ta da il kongrelerini başlatmayı hedefliyor. Bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar, 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş olacak.

AK Parti büyük kongreye hazırlanıyor! Teşkilatlara söylem birliği eğitimi!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VATANDAŞLA İLETİŞİM
Genel Merkez, Nisan 2025'te yapılması planlanan Büyük Kongre öncesinde, göreve başlayan yeni teşkilâtı kapsamlı bir eğitime almayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre, Büyük Kongre'ye kadar kongresi tamamlanan il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri Ankara'ya davet edilerek teşkilât yönetiminden vatandaşla iletişime, adabımuaşeretten hükümetin mega projelerinin propagandasına kadar pek çok başlıkta bilgilendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eğitimlerde, partide yapılan anketlerde ortaya çıkan ve sahada vatandaşın bugüne kadar en çok şikâyet ettiği başlıklarda nasıl ortak bir dil kullanılarak cevap verileceği de anlatılacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Bu kapsamda en önemli iki başlık ekonomi ve adalet olacak. Sahada bir il ya da ilçe başkanının vatandaşla teması, nasıl giyinmesi, fotoğraf çektirirken neye dikkat etmesi gerektiği gibi konular da eğitimin diğer başlıkları olacak. Ayrıca, vatandaşla selamlaşma, diyalog ve yaklaşım gibi dersler de verilecek. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu eğitimlerin büyük kongreye kadar tamamlanması planlanıyor. Kongrenin ardından, eğitimlere, milletvekilleri ve danışmanlarının da dahil olacağı kaydedildi.

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