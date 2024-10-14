Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan infaz yasası açıklaması: "İyi hal indirimi her suçta olmayacak"

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında yeni yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç'un açıklamalarından satır başları: 9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır. Bakan Tunç: ''2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek!'' Son günlerde kamuoyu gündeminde olan tartışmalarla ilgili kapsamlı hazırlığımız var. Bu konuda gerekli bilgilendirme için davet edildim. 1. yıldan bu yana çalışma yaptık. Tüm uygulayıcıların, baroların, hukuk fakültelerinin görüşlerini aldık. Hala devam eden görüşmeler var. Şu ana kadar 45 bin görüş var. Bunları uzun toplantılarda değerlendirdik. Sayın cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşınca ana hatları göreceğiz. Bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Ekran görüntüsü) 2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLARA HAPİS YOLU

2 yılın altında ceza alan cezaevinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslaklarımızı sunduk. Onlar vekillerimizin takdirinde. Basit suçlara da hapis cezası olacak. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. İyi halle ilgili değişiklik yapmıştık. Kılık kıyafetten indirim eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim almak için duruşmadaki tavırların indirime esas olamayacağına ilişiklin çalışma yapmıştık. Bununla ilgili konuyu ele alıyoruz. Tutuklanma talebinde katalog suçlara yeni suçlar eklenebilir. Burada tutuklama yasağını tekrar tartıştık. Yargımız önündeki kanuna ve delillere göre karar veriyor. Ulaştığı karar zaman zaman hatalı da olabilir. 12 milyon karar veriliyor yılda. Bir kısmı hatalı olunca bunlar istinafa tabii. Bunların düzeltilme imkanı var. Sosyal medyada 4 yıl önceki bir video bugün gerçekleşmiş gibi yayılabiliyor. Her tarafa yayıldıktan sonra doğrusunun takip edilmesi de sınırlı sayıda kalabiliyor. Özellikle yargı ve kolluğun işbirliği ile toplumu suçlardan korumak için çalışacağız. Basına da büyük görev düşüyor. Gençlerimizi her türlü kötülükte korumanın yolu topyekün mücadeleden geçiyor. Narin Güran cinayeti! Bakan Tunç: ''Kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlenmiş durumda!'' NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz şekilde devam ediyor. İfadeler alındı, tutuklular var. 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu ve TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Görüntü ve konuşmalarla ilgili incelemeler yapıldı. HTS kayıtları da araştırıldı. Kimsenin şüphesi olmasın. Hesap verecekler. Kimin hangi dakikada nerede olduğu, kimlerle kimin beraber olduğu belirlendi. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı.