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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" açıklamasıyla duyurdu.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:20
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

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"Tehdidi kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyini terörden arındırıyor.

Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr / Arşiv)Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr / Arşiv)


Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklama (Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)MSB'den yapılan açıklama (Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)

Söz konusu açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPGli etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPGli etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

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