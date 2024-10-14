Teröristan hayali kuranların hevesi kursağında kalmaya devam ediyor.
"Tehdidi kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyini terörden arındırıyor.
Teröristan hayali kuranların hevesi kursağında kalmaya devam ediyor.
"Tehdidi kaynağında bertaraf etme" politikası izleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyini terörden arındırıyor.
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.