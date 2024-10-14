Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama (Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)



Söz konusu açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.



