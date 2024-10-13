MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL!"



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"







