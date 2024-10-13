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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği sürüyor. Kahraman Mehmetçik Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK / YPG'li terörist etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" denildi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 13:11 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 13:15
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

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Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"

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