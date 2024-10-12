Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha! MSB görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçiğin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında tespit ettiği, teröristlere ait bir mağaranın görüntülerine de yer verildi.
Demir kapı ile korunan mağaranın girişinde, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve bir insanın yürüyebileceği yükseklikte koridor yer alıyor.