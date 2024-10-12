Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara video mesaj: Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj gönderdi.
Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.
Başkan Erdoğan teşkilata video mesaj gönderdi
Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.
14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz.
"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN MİLLETE VERDİĞİMİZ SÖZLERE DAİMA SADIK KALDIK"
AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grubu'nda (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
"AK PARTİ'Yİ BUGÜNLERE GETİREN SIR MİLLETİN SESİNE KULAK VERMEMİZDİR"
Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık.