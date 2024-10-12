Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara video mesaj: Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.