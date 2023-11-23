Bakan Yaşar Güler’in açıklaması sonrası merak konusu oldu! Eurofighter Typhoon özellikleri neler? F-35 ile arasındaki hangi farklar var?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız." yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EUROFİGHTER HAKKINDA NET MESAJ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında Eurofighter Typhoon savaş uçağı hakkında, "Şu anda Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunun çalışması yapıyor. Şu anda insansız hava uçaklarında Türkiye önde gelen ülkelerden biridir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim." ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVACILIK SANAYİSİNDE DURDURULAMAYAN GÜÇ: TÜRKİYE

Türk Hava Kuvvetleri, eskiyen filosunu yenileştiriyor. Modernize edilerek envanterde tutulan F-16'lar ve çok az sayıdaki F-4'ler yenileniyor. F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasıyla milli ve yerli üretime yönelen Türkiye acil muharebe ihtiyacı için filosunu modernize ediyor.



YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI



Eurofighter Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale'i geliştirme kararı aldı. Diğer ülkeler ise projeye devam etti. Projede mülkiyet hakları yüzde 33 İngiltere, yüzde 33 Almanya, yüzde 21 İtalya ve yüzde 13 İspanya şeklinde. Konsorsiyumda İngiltere'yi temsilen BAE Systems; Almanya ve İspanya'yı temsilen Airbus Defence & Space ve İtalya'yı temsilen ise Leonardo firması yer alıyor.

7 ÜLKENİN ENVANTERİNDE

Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.

CRUİSE FÜZESİ ATABİLİYOR

- EurofIgter Typhoon 4.5 nesil, çift motorlu, delta kanatlı ve çok rollü bir savaş uçağı. Savunma sanayi uzmanlarına göre, Türkiye'nin avcı uçağı Eurofighter Typhoon alma isteği bir ara formül ve ABD'nin F-16 Block 70 kısıtlamasını kırmak amaçlı stratejik bir hamle. Manevra kabiliyeti açısından iyi bir uçak olduğu görüşünü dile getiren uzmanlar, uçuş ve bakım maliyet açısından ise F16'ya göre daha masraflı olduğu görüşünde. Ayrıca Eurofigter'ların cruise füzesi atabilmesine dikkat çeken uzmanlar, bunun da avantajlı bir durum olduğuna işaret ediyor.