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Bakan Yaşar Güler'in açıklaması sonrası merak konusu oldu! Eurofighter Typhoon özellikleri neler? F-35 ile arasındaki hangi farklar var?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde Türkiye’nin 40 Eurofighter savaş uçağı almak istediğini açıkladı. Bakan Güler’in açıklaması sonrası Eurofighter Typhoon savaş uçağının özellikleri ve F-35 ile arasındaki fark merak konusu oldu. Eurofighter, ‘Avcı’ diye tanımlanan yeni nesil savaş uçağı olarak öne çıkıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 12:08 Güncelleme 23 Kasım 2023, 12:08
Bakan Yaşar Güler’in açıklaması sonrası merak konusu oldu! Eurofighter Typhoon özellikleri neler? F-35 ile arasındaki hangi farklar var?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

''40 Eurofighter savaş uçağı alacağız''

"40 TANE EUROFİGHTER UÇAĞI ALMAYI PLANLIYORUZ"
Bir milletvekilinin "Eurofighter Typhoon" savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye, 2021 sonunda ABD'den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için 79 modernizasyon kiti almak istemişti. ABD Kongresi, Türkiye'ye satışı gündeme almayarak oyalama taktiği uyguladı. Hatta Türkiye'ye uçak satışına, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması şartı öne sürdü. Bu süreçte Türkiye bir yandan kendi muharip savaş uçağı KAAN'ın geliştirme projesine hız verirken bir yandan da Hava Kuvvetleri'nin envanterini genişletmek için alternatif uçak arayışına girdi. Bu alternatifin 4.5 nesil çift motorlu Eurofigter uçakları olduğunu Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı.

F-35 DEFTERİ KAPANDI

F-35 defterinin kapandığı yönünde açıklamalar yapan Güler, "F-35'e müracaat etmiştik. F-35'te birtakım problemler çıktı. F-35 uçaklarının Amerika'da bile uçuşları kesildi. F-35 konusunu oturup düşünmemiz gerek. Avrupa'daki birçok ülkede aksaklık var. Ben şahsen alma taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.

ASIL HEDEFİMİZ KAAN

Güler, asıl hedefin KAAN olduğunu da belirterek, "Bizim için asıl olan 2 tane uçağımız var. Hürjet'imiz var, eğitim uçağımız olacak aynı zamanda bir muharip uçak olacak. Asıl hedefimiz KAAN, milli muharip uçağımız, bu yılın sonunda ilk uçuşunu yapacak. Bu beşinci nesil bir uçak, bugün başladık yarın da bunu bitireceğiz, öbür gün de piste çekeceğiz diye bir kaide yok. 2028'de yerli motoru vereceğiz. En geç 2031-2032 kendi motorumuzla uçuyor olacak." şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız." yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EUROFİGHTER HAKKINDA NET MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında Eurofighter Typhoon savaş uçağı hakkında, "Şu anda Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunun çalışması yapıyor. Şu anda insansız hava uçaklarında Türkiye önde gelen ülkelerden biridir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim." ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVACILIK SANAYİSİNDE DURDURULAMAYAN GÜÇ: TÜRKİYE
Türk Hava Kuvvetleri, eskiyen filosunu yenileştiriyor. Modernize edilerek envanterde tutulan F-16'lar ve çok az sayıdaki F-4'ler yenileniyor. F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasıyla milli ve yerli üretime yönelen Türkiye acil muharebe ihtiyacı için filosunu modernize ediyor.

Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler?


YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Eurofighter Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale'i geliştirme kararı aldı. Diğer ülkeler ise projeye devam etti. Projede mülkiyet hakları yüzde 33 İngiltere, yüzde 33 Almanya, yüzde 21 İtalya ve yüzde 13 İspanya şeklinde. Konsorsiyumda İngiltere'yi temsilen BAE Systems; Almanya ve İspanya'yı temsilen Airbus Defence & Space ve İtalya'yı temsilen ise Leonardo firması yer alıyor.

7 ÜLKENİN ENVANTERİNDE

Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.

CRUİSE FÜZESİ ATABİLİYOR

- EurofIgter Typhoon 4.5 nesil, çift motorlu, delta kanatlı ve çok rollü bir savaş uçağı. Savunma sanayi uzmanlarına göre, Türkiye'nin avcı uçağı Eurofighter Typhoon alma isteği bir ara formül ve ABD'nin F-16 Block 70 kısıtlamasını kırmak amaçlı stratejik bir hamle. Manevra kabiliyeti açısından iyi bir uçak olduğu görüşünü dile getiren uzmanlar, uçuş ve bakım maliyet açısından ise F16'ya göre daha masraflı olduğu görüşünde. Ayrıca Eurofigter'ların cruise füzesi atabilmesine dikkat çeken uzmanlar, bunun da avantajlı bir durum olduğuna işaret ediyor.

F- 35, EUROFİGHTER VE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI ARASINDAKİ FARKLAR
Bu uçakların konseptleri, diğer bir ifadeyle kullanım şekilleri farklı. F-35 savaş uçağı, görünmezlik teknolojisiyle hedefe yaklaşma ve uzaktan mühimmatı hedefe sevk etme esasına göre tasarlanan bir istihbarat uçağı niteliğindedir.

Yazılımı gelişmiş ve anlık veri aktarımı ile görev etkinliği üst düzeyde. Dezavantajı ise uçağın tedarik ve bakım maliyetlerinin yüksek olması ve ABD'den merkezi kontrole tabi tutuluyor olması. Halen yaşanan teknik sıkıntılar ise uçağa yönelik güveni zedeliyor.

EUROFIGHTER TYPHOON ÇOK YÖNLÜ GÖREVLER İCRA EDEBİLİR
Eurofighter Typhoon ve F-16 savaş uçakları ise görünmezlik teknolojisine sahip değil. F-16 savaş uçağı yeni kitlerle modernize edilirse 4,5'uncu nesil bir uçak olabiliyor. Bu kapsamda radar sisteminin değiştirilmesi veya uçuş kontrolü yazılımı gibi ilave işlemlerin yapılması gerekiyor.

Öte yandan Eurofighter, teknoloji ve kapasite bağlamında çok rollü görevler icra edebilecek iyi bir uçak. Servis tavanı yani çıkabildiği irtifa F-16'dan daha iyi. Sürat yüksek olmakla birlikte hız yakıt tüketimini yani görev süresini sınırlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Eurofighter, Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tabanı ve sürati Rafale'den daha iyi.

Türkiye'nin bu adımı Yunanistan'ın Fransız Rafale'sine karşı Türkiye'nin Avrupalı Eurofighter'ı şeklinde değerlendirilebilir.

UÇAKLARIN MOTOR FARKLILIKLARI
Eurofighter Typhoon, çift motorlu bir uçaktır ve Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanıyor.

F35 ve F16 ise tek motorlu.

Pratt & Whitney F135-PW-100 ve F100-PW-220 motorlarına sahip.

Eurofighter Typhoon'un maksimum kalkış ağırlığı 23 bin 500 kg.

F35'in 31 bin 751 kg.

F16'nın ise 19 bin 187 kg.

HANGİSİ HIZLI?
Eurofighter Typhoon'un maksimum seyir hızı 2,124 km/sa.

F35'in 1,932 km/sa.

F16'nın ise 2,124 km/sa.

ÜÇ UÇAĞIN MENZİL FARKI
Eurofighter Typhoon'un menzili 3 bin 791 km.

F35'in 2 bin 778 km.

F16'nın ise 4 bin 223 km.

YÜK KAPASİTELERİ
Eurofighter Typhoon'un yük kapasitesi 6 bin 486 kg.

F35'in 8 bin 160 kg, F16'nın ise 7 bin 167 kg.

UÇAKLARIN SAVAŞ BECERİLERİ
Eurofighter Typhoon, BAE Systems Tranche 2 aviyonik sistemine, F35 ise JSF Cooperative Aviyonik sistemine sahip.

Savaş becerileri açısından, bu uçakların manevra kabiliyeti, silah donanımı, görünürlük ve radar kesit alanı önemli kabul edilebilecek faktörler.

Eurofighter Typhoon, F35 ve F16'dan daha çevik ve hızlı bir uçak.

Ayrıca, yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor.

Eurofighter Typhoon, havadan havaya, havadan karaya ve keşif görevleri için çeşitli silahlar taşıyabiliyor. F35 ise gelişmiş bir görünmezlik teknolojisine sahip, düşman radarlarından kaçınabiliyor.

F35, Eurofighter Typhoon ve F16'dan daha fazla silah taşıyabiliyor.

Ancak bunların çoğu dahili silah bölmelerinde bulanibiliyor.

F16, eski bir tasarıma sahip olmakla birlikte sürekli modernize edilmiş çok yönlü bir savaş uçağı.

Havadan havaya ve havadan karaya görevleri için uygun silahlar taşıyabiliyor ancak F35'lerde olduğu gibi "stealth" yani görünmezlik teknolojisine sahip değil.

HANGİ UÇAK NE ZAMANDAN BERİ NERELERDE KULLANILIYOR?
Eurofighter Typhoon, 2003'den beri üretiliyor.

Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.

Eurofighter Typhoon, Libya, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki operasyonlarda yer aldı.

F35, 2011 yılından beri üretiliyor.

EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
Motor: Çift motorlu Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanır.

Performans: Maksimum Hız: Mach 2+

Operasyonel Menzil: 1,389 mil (2,230 km)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Uzunluk: 15,96 m

Mürettebat: 1

Kanat açıklığı: 10,95 m

Kanat açıklığı: 5,28 m

Kanat alanı: 51,2 m²

Boş ağırlık: 11,000 kg

SİLAH SİSTEMLERİ:
27 mm Mauser BK-27 topuna sahip.

Harp başlıklı füzeler, hava-hava füzeleri ve hava-yer füzelerini taşıyabilir.

Eurofighter Typhoon, AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) ve IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) gibi füzeleri kullanabilir.

Yükseklik: 65,000 ft(19,812 m)

Yüksek irtifada 2495 km/s'ye; deniz seviyesinde 1530 km/s'ye çıkabilir.

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