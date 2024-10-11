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İzmir'de insan kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Dikili'de balıkçı barınağı yakınlarında 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin ifadeleri sonrası 7 organizatör ile silah ve uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:13 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:13
İzmir’de insan kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ekim'de İzmir'in Dikili ilçesindeki bir balıkçı barınağı yakınlarında 7 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturmada, 9 Ekim'de insan kaçakçılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ve Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 31 personel, 6 araç ve 1 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 2 av tüfeği, 31 av fişeği, 1 tabanca, 16 mermi, 1 hassas terazi, 1 ecstasy uyuşturucu hap, 48 gram sentetik ecza maddesi, 14,19 gram esrar ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

7 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör şüphelilerinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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