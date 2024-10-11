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Başkan Erdoğan Balkan seferinde! Sırbistan'da imzalar atıldı: Hedef 5 milyar dolar | Dünyaya Filistin çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temaslarını sürdürüyor. Arnavutluk'un ardından Belgrad'a geçen Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Vucic 11 anlaşmanın imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etti. Savunma sanayi alanında yapılan iş birliğinin Türk İHA'larını kapsadığını belirten Erdoğan, kendilerinin atacağı bu adımlardan hoşlananlar ve hoşlanmayanlar da olabileceğini dile getirerek, "Sırbistan ile aramızda yapacağımız savunma sanayi alanındaki iş birliği konusunda kimse içeriğinde neler olacak konusuna karışmasın." dedi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:32
Başkan Erdoğan Balkan seferinde! Sırbistan’da imzalar atıldı: Hedef 5 milyar dolar | Dünyaya Filistin çağrısı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlardaki temasları kapsamında Sırbistan'da.

Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu belirterek, "Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için adım atmaya devam ediyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ikili görüşme, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı. (AA)

İki senenin ardından tekrar Belgrad'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnükabul için Vucic'e tekrar teşekkür ettiğini belirtti.

11 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, gerek birlikte gerek heyetler arası bu istişarelerin geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin kendilerine sinyallerini verdiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)


Erdoğan, "Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzayı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz." diye konuştu.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan, her geçen gün gelişen ilişkiler sayesinde, Belgrad Büyükelçiliğine ilave olarak 2021'de Yeni Pazar'da başkonsolosluk, 2022'de Niş'te konsolosluk bürolarını açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını şu anda tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanıyla birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor."

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

"BOSNA HERSEK'TE İSTİKRARIN KORUNMASINDA, ÜLKELERİMİZİN KARARLILIĞINI DA TEYİT ETTİK"
Erdoğan, Türk yatırımcılara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen iş insanlarının sorunlarıyla bizzat ilgilenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahip olduğunu söyledi.

Vucic ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

Erdoğan, Vucic ile yaptıkları istişarede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha ifade ettiğini, kalıcı barışa dönük gayretleri sürdürme kararlılığında olduklarını mevkidaşıyla paylaştığını dile getirdi.

"COĞRAFİ BÜTÜNLÜĞÜ HAİZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ'NİN VÜCUT BULMASI ŞARTTIR"
Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dramın da gündemlerinde yer aldığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına 'artık dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

Erdoğan, Vucic'e samimi misafirperverliği için tekrar teşekkür ederek, "Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm bunun yanında savunma sanayiine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir." dedi.

Başkan Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin iki ülkenin Balkanlar'daki istikrara katkısına yönelik hangi somut adımları atacağına dair sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir." diye konuştu.

Savunmada Türkiye-Sırbistan iş birliği

BUNU BİZİM DIŞIMIZDA KİMSE BELİRLEMEYE KALKMASIN
Buna yönelik olarak ikili görüşmede el ele verdiklerini ve arkadaşlarını görevlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımızla yapacaklar ve kimse de 'Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik içeriğinde neler olması gerekir?', bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız ve arkadaşlarımız bu çalışmalarını, bu görüşmelerini yapacaklar ve adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle, geleceğe yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

ANLAŞMADA İHA'LAR VAR MI?
Başkan Erdoğan, bir gazetecinin savunma sanayii alanında yapılması planlanan işbirliğine ilişkin, "Türk insansız hava araçlarının satın alınmasını da içeriyor mu? Yoksa başka türden bir işbirliği mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

Soruyu soran Sırbistan Radyo ve Televizyonundan bir gazeteci (Ekran görüntüsü)Soruyu soran Sırbistan Radyo ve Televizyonundan bir gazeteci (Ekran görüntüsü)

"Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var, bizim elimizde olan imkanlar var. Biz, bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik, onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyderpey adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, kendilerinin atacağı bu adımlardan hoşlananlar ve hoşlanmayanlar da olabileceğini dile getirerek, "Eğer biz siyasetçiysek, eğer siyasi liderlersek bu konularda bu kararı biz kendi arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

İKİ ÜLKE ARASINDA 11 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Türkiye ile Sırbistan arasında enerji, ticaret, teknoloji, spor, sosyal güvenlik, afet yönetimi ve medya alanlarının da içinde bulunduğu 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda iş birliği anlaşmalarının imza töreni gerçekleştirildi.

İki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki ʺAfet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptıʺ, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Daçiç (arkada sağda) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş (arkada solda) tarafından imzalandı. (AA)İki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki ʺAfet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptıʺ, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Daçiç (arkada sağda) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş (arkada solda) tarafından imzalandı. (AA)

Törende, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı", Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Daçiç ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş tarafından imzalandı.

Sırbistan Cumhuriyeti Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında ʺÇalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptıʺna Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (arkada solda) ile Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanı Nemanya Staroviç (arkada sağda) imza attı. (AA)Sırbistan Cumhuriyeti Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında ʺÇalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptıʺna Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (arkada solda) ile Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanı Nemanya Staroviç (arkada sağda) imza attı. (AA)

Sırbistan Cumhuriyeti Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında "Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanı Nemanya Staroviç imza attı.

Ekonomi Bakanı Adriana Mesaroviç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sırbistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptını imzaladı.

⁠Sırbistan Cumhuriyeti Madencilik ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında ʺEnerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptınıʺ, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç Handanoviç (arkada sağda) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (arkada solda) imzaladı. (AA)⁠Sırbistan Cumhuriyeti Madencilik ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında ʺEnerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptınıʺ, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç Handanoviç (arkada sağda) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (arkada solda) imzaladı. (AA)

Sırbistan Cumhuriyeti Madencilik ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptını", Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç Handanoviç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın ʺMenşeli Ürünlerʺ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkındaki Protokolün İki Maddesini Değiştiren 1/2024 Sayılı Kararı, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momiroviç ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat imzaladı. (AA)Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın ʺMenşeli Ürünlerʺ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkındaki Protokolün İki Maddesini Değiştiren 1/2024 Sayılı Kararı, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momiroviç ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat imzaladı. (AA)

MEDYA VE ENFORMASYON ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Törende, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkındaki Protokolün İki Maddesini Değiştiren 1/2024 Sayılı Kararı, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momiroviç ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat imzaladı.

Sırbistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ʺSpor Alanında Mutabakat Zaptıʺ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gayiç tarafından imzalandı. (AA)Sırbistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ʺSpor Alanında Mutabakat Zaptıʺ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gayiç tarafından imzalandı. (AA)

Sırbistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Spor Alanında Mutabakat Zaptı", Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gayiç tarafından imzalandı.

Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ⁠Sırbistan Cumhuriyeti Turizm ve Gençlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Gençlik Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında ʺMedya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nıʺ, Enformasyon ve Telekomunikasyon Bakanı Dejan Ristiç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun imzaladı. (AA)Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında ʺMedya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nıʺ, Enformasyon ve Telekomunikasyon Bakanı Dejan Ristiç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun imzaladı. (AA)

Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında "Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı", Enformasyon ve Telekomunikasyon Bakanı Dejan Ristiç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun imzaladı.

Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü'nü, Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Şapiç ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı. (AA)Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü'nü, Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Şapiç ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı. (AA)

Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü'nü, Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Şapiç ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı.

⁠Sırbistan Devlet Arşivi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü'ne Sırbistan Devlet Arşivi Müdürü Miroslav Perişiç ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir imza attı. (AA)⁠Sırbistan Devlet Arşivi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü'ne Sırbistan Devlet Arşivi Müdürü Miroslav Perişiç ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir imza attı. (AA)

Sırbistan Devlet Arşivi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü'ne Sırbistan Devlet Arşivi Müdürü Miroslav Perişiç ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir imza attı.

Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Tarih Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Türk Tarih Kurumu arasındaki ʺAkademik Mutabakat Zaptıʺ ise Belgrad Tarih Enstitüsü Müdürü Aleksandar Rastoviç ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen tarafından imzalandı. (AA)Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Tarih Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Türk Tarih Kurumu arasındaki ʺAkademik Mutabakat Zaptıʺ ise Belgrad Tarih Enstitüsü Müdürü Aleksandar Rastoviç ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen tarafından imzalandı. (AA)

Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Tarih Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Türk Tarih Kurumu arasındaki "Akademik Mutabakat Zaptı" ise Belgrad Tarih Enstitüsü Müdürü Aleksandar Rastoviç ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen tarafından imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

7 PARE TOP ATIŞI
Başkan Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)

Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)

İKİLİ TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. (AA)

Başkan Erdoğan'ın temasları kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Bu toplantıda Erdoğan, Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)

ERDOĞAN BELGRAD'A GELDİ
Balkanlarda temaslarını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un ardından resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Başkan Erdoğan Sırbistan'da!

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı.

Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)

VUCİC KARŞILADI
Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)Erdoğan, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BELGRAD TEMASLARI
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

BELGRAD TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.

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