Başkan Erdoğan Balkan seferinde! Sırbistan’da imzalar atıldı: Hedef 5 milyar dolar | Dünyaya Filistin çağrısı

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA) "BOSNA HERSEK'TE İSTİKRARIN KORUNMASINDA, ÜLKELERİMİZİN KARARLILIĞINI DA TEYİT ETTİK"

Erdoğan, Türk yatırımcılara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen iş insanlarının sorunlarıyla bizzat ilgilenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahip olduğunu söyledi. Vucic ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA) Erdoğan, Vucic ile yaptıkları istişarede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha ifade ettiğini, kalıcı barışa dönük gayretleri sürdürme kararlılığında olduklarını mevkidaşıyla paylaştığını dile getirdi. "COĞRAFİ BÜTÜNLÜĞÜ HAİZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ'NİN VÜCUT BULMASI ŞARTTIR"

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dramın da gündemlerinde yer aldığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına 'artık dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA) Erdoğan, Vucic'e samimi misafirperverliği için tekrar teşekkür ederek, "Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm bunun yanında savunma sanayiine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir." dedi. Başkan Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin iki ülkenin Balkanlar'daki istikrara katkısına yönelik hangi somut adımları atacağına dair sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir." diye konuştu. Savunmada Türkiye-Sırbistan iş birliği BUNU BİZİM DIŞIMIZDA KİMSE BELİRLEMEYE KALKMASIN

Buna yönelik olarak ikili görüşmede el ele verdiklerini ve arkadaşlarını görevlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımızla yapacaklar ve kimse de 'Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik içeriğinde neler olması gerekir?', bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız ve arkadaşlarımız bu çalışmalarını, bu görüşmelerini yapacaklar ve adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle, geleceğe yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA) ANLAŞMADA İHA'LAR VAR MI?

Başkan Erdoğan, bir gazetecinin savunma sanayii alanında yapılması planlanan işbirliğine ilişkin, "Türk insansız hava araçlarının satın alınmasını da içeriyor mu? Yoksa başka türden bir işbirliği mi?" sorusu üzerine şunları söyledi: