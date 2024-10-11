Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında istenen cezalar belli oldu: 150 yıla kadar hapis!

KAPLAN VE KOYUNCU YÖNETİCİ! Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı, görüşünde "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan'ın suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi, sanık Fethi Koyuncu 'nun ise suç örgütünün yöneticisi olduğunu belirterek, bu sanıkları örgütünün işlediği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tuttu.

150 YILA KADAR HAPİS Kaplan ve Koyuncu'nun "kasten öldürme" suçundan 1'er kez müebbet hapsini isteyen savcı, bu sanıklara ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

İddianamede, "suç örgütü yöneticisi" olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut deliller ve tüm dosya kapsamı itibarıyla eylemlerinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğunu kaydeden savcı, bu sanıkların da arasında olduğu 33 kişinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanma görüntüleri (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bu sanıklardan bazılarının "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "eziyet" suçlarından da ayrıca hapsi talep edildi.

Savcı, 4 sanığın "silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 6 yıla kadar hapsini, 16 sanığın ise beraatını istedi.