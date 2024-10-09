Adana’da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı inceledi.

Yapılan çalışmalarda ruhsatsız 21 av tüfeği, 42 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 3 çelik yelek, 89 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 4 bin 185 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 30 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, denetimler sırasında farklı suçlardan aranan 223 kişi de yakalandı.