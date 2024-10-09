PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adana'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen polis operasyonu ve denetimleri sonucunda toplamda 72 silah ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 30 şüpheli tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:08
Adana’da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı inceledi.

Yapılan çalışmalarda ruhsatsız 21 av tüfeği, 42 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 3 çelik yelek, 89 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 4 bin 185 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 30 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, denetimler sırasında farklı suçlardan aranan 223 kişi de yakalandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi | Hz. Ebu Cehil ve C31K gruplarındaki paylaşımlar ortaya çıktı
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu
Türk Telekom
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Almanya’da köpek vergisi rekoru! Başka hangi ülkeler köpek vergisi alıyor? Avrupa’da neden köpek yok?
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Firmalar tek tek ifşalandı! Sucuk yerine kanatlı et! Kebap yerine kalp yedirmişler
CANLI ABD basınından flaş iddia: Biden ile Netanyahu görüşecek
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
AK Parti’de yeni anayasa çalıştayı! Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
HAVA DURUMU | 3 gün boyunca yağış yok! Meteoroloji hafta sonu için İstanbul dahil birçok ili uyardı | 9 Ekim 2024 hava durumu
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
SON DAKİKA