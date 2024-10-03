Daha önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları olası bir tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

HAVADAN VE DENİZDEN TAHLİYE Havadan tahliye için Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin Koca Yusuf adıyla anılan A400M ve C130 uçakları; denizden tahliye için iki çıkarma gemisi Mersin Limanı'nda talimat bekliyor. Lübnan'dan tahliye hazırlıklarına Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından hedef alınmasından önce başlandığı bilgisine ulaşıldı.

Türkiye'ye ait çıkarma gemisi (Defance Turkey Magazine)

EMİR BEKLENİYOR

Bu çerçeve de havadan tahliye için Koca Yusuf olarak bilinen A400M uçakları ile C130 Herkül olarak anılan tahliye uçakları görev emri bekliyor. Denizden tahliye için de Mersin'de iki LST gemisi (çıkarma gemileri) hazır bekletiliyor.

Tahliyenin denizden yapılması ve gerekli görülmesi halinde bu gemilere savaş gemilerinin de refakat etmesi planlanıyor. Çıkarma gemileriyle bir seferde yaklaşık 2 bin-2 bin 500 kişinin tahliye edilmesi mümkün.

Bu gemiler 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'a intikal ettirilerek hızla hastaneye çevrilmişti. Denizden tahliyelerde Beyrut Limanı ile bu limanın kuzeyindeki Trablusşam limanının kullanılacağı kaydediliyor.