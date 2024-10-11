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TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi

Son dakika haberleri... Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında önemli bir adım atıldı. Uzun süredir satışı engelleyen Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:30 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:37
TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi

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Son dakika haberleri... Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında kritik bir eşik aşıldı. Uzun süredir satışı engelleyen Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi.



Edinilen bilgiye göre, Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.

Yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanan görüşmelerde savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı başta olmak üzere birçok teknik ayrıntı masaya yatırıldı.


İLK AŞAMADA 24 SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK

Teknik görüşmelerin ardından Almanya'nın da satışa nihai onay vermesi halinde Türkiye, ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede alacak. Sürecin ileriki aşamalarında bu sayı 40'a tamamlanacak.

Eurofighter savaş uçaklarının tedarik edilmesiyle Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez AESA radara sahip uçaklar girmiş olacak.

Uzmanlar, Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar geçecek süreçte en uygun çözümün Eurofighter olacağını vurguluyor.



40 UÇAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir süre önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye, İngiltere ve İspanya ile görüşerek 40 adet Eurofighter temini çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar" demişti.

Uzun süredir Türkiye'ye silah ve savunma ekipmanları satışını engelleyen Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başlamıştı.

Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon euro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımıştı.


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