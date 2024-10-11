TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi





40 UÇAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir süre önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye, İngiltere ve İspanya ile görüşerek 40 adet Eurofighter temini çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar" demişti.



Uzun süredir Türkiye'ye silah ve savunma ekipmanları satışını engelleyen Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başlamıştı.



Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon euro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımıştı.



