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CHP'li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat'tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun

İstanbul'un toplu ulaşım sistemi, her gün yaşanan yangınlar, kazalar ve arızalarla gündemden düşmüyor. Vatandaşların can ve seyahat güvenliği tehdit altında. Bu ortamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir skandala imza attı. İETT, 1 Eylül'de otobüslerin bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu ve ihale 19 Eylül'de gerçekleştirildi. 1 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan iki ayrı ihale de aynı firmaya verildi. Bu firmanın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. olduğu ve toplamda yaklaşık 500 milyon Türk lirası değerinde bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:04 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:35
CHP’li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat’tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun

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İstanbul'da toplu ulaşım sistemi, yangınlar, kazalar ve arızalarla her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Vatandaşların güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atılırken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin adrese teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulü, beklenmedik ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre ihaleleri gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğluCHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

823 BİN 915 SEFERDE ARIZA
İETT sistemindeki çarpıcı detay ise İBB Meclisi 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda tespit edildi.

Son 5 yılda 823 bin 915 seferin arıza nedeniyle yapılamadığı rapora işlendi.

Buna göre 2019 yılında 140 bin 874, 2020 yılında 133 bin 381, 2021 yılında 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549, 2023 yılında ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı.

1 Ekim ila 30 Kasım arası geçerli olan 2 ayrı ihaleyi de aynı firma kazandı. 1 Ekim ila 30 Kasım arası geçerli olan 2 ayrı ihaleyi de aynı firma kazandı.


Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan bir başka detay ise 2019 ila 2023 yılları arasında toplamda 264 otobüs hurdaya ayrılarak hizmet dışına çıkarıldı.

Çapıcı detaylar rapora yansıdı.Çapıcı detaylar rapora yansıdı.


ASLAN PAYI KARABAT'IN İLİŞKİLİ OLDUĞU FİRMANIN
İBB yönetimi 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye vermişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin  adrese teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulü ile yönetimini kullandığı görüldü.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin  adrese teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulü ile yönetimini kullandığı görüldü.

13 İHALE ALDI
Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemelerde İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.

İhalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edildi.İhalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edildi.


Sabah'ta yer alan habere göre; İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.

Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi.Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi.


2021 yılındaki değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir bedelle İETT ihalesini Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya vermesinin ardından 2022 ve 2023'te de benzer ihaleler Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verildi.

4 MİLYARI GEÇKİN KAZANÇ ELDE ETTİ

Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.


CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.

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