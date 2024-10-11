CHP’li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat’tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun

İstanbul'da toplu ulaşım sistemi, yangınlar, kazalar ve arızalarla her geçen gün daha da kötüleşiyor.
Vatandaşların güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atılırken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin adrese teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulü, beklenmedik ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre ihaleleri gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
823 BİN 915 SEFERDE ARIZA
İETT sistemindeki çarpıcı detay ise İBB Meclisi 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda tespit edildi.
Son 5 yılda 823 bin 915 seferin arıza nedeniyle yapılamadığı rapora işlendi.
Buna göre 2019 yılında 140 bin 874, 2020 yılında 133 bin 381, 2021 yılında 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549, 2023 yılında ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı.
1 Ekim ila 30 Kasım arası geçerli olan 2 ayrı ihaleyi de aynı firma kazandı.
Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan bir başka detay ise 2019 ila 2023 yılları arasında toplamda 264 otobüs hurdaya ayrılarak hizmet dışına çıkarıldı.