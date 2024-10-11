CHP’li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat’tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun

Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.



CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.