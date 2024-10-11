Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti

Söz konusu şarkı. KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK

Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görüldü. Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği de belirlendi. Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı da ortaya çıktı. Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü.

İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu (Sosyal medya) Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın KURUMDAN TELİF ALIYORDU

Bu arada Tuzcu'nun 'Katana' isimli şarkısında samuray kılıcı olan katanayla işlenen kadın cinayetini övdüğü, 'Kırılır Kod' adlı şarkıda da kadına yönelik cinsel istismar sözlerine yer verdiği ortaya çıktı. Üstelik Tuzcu'nun Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) üye olduğu ve dinlenen her şarkısı için bu kurumdan telif aldığı öğrenildi.

Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz katana ile katledilmişti (Takvim.com.tr fotoğraf servisi) ŞEHİTLERİMİZE HAKARET

Rapçi Maho G. de tıpkı Deha Tuzcu gibi milli değerleri ayaklar altına alan başka bir isim.