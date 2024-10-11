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Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti

İstanbul'da yaşanan satanist ritüeller barındıran vahşi iki cinayetlerin ardından sosyal medya platformları da mercek altına alındı. Discord isimli sosyal medya platformu üzerinden kız çocuklarına siber zorbalık ve tacizde bulunulduğu ortaya çıktı. Bu panellerden birinin sahibinin rapçi Deha Tuzcu olduğu belirlendi. Tuzcu'nun kadın cinayetlerini öven şarkılar da yaptığı da tespit edildi. Öte yandan bir başka rapçi Maho G'nin ise şehitlerimize ve askerlerimize hakaret ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medya karanlığı giderek büyürken, İngiltere'nin 'Çevimiçi Güvenlik Yasası'nı gelecek yıl yürürlüğe sokacağı bilgisine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 07:21
Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti

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İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından sosyal medya karanlığının giderek büyüdüğü gözler önüne serildi.

Cinayeti işleyen Semih Çelik adlı caninin 'incel' adı verilen bir grupla yazıştığı ortaya çıktı. Söz konusu gelişmelerin ardından Discord isimli sosyal medya platformuna 9 Ekim'de erişim engeli getirdi.

Discord'a 9 Ekim'de erişim engeli getirdi. Discord'a 9 Ekim'de erişim engeli getirdi. 

ERİŞİM ENGELİ ELEŞTİRİLDİ
Discord gibi platformlarda, sapıkların dolandırıcıların şiddet eğilimli tiplerin kümelendiği görülürken, platforma getirilen erişim engeli de birçok kişi tarafından eleştirildi.

İNGİLTERE HAREKETE GEÇTİ
Ancak farklı ülkelerdeki durum incelendiğinde dünyanın en medeni ülkesi olarak gösterilen İngiltere'nin bile 'Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı gelecek yıl yürürlüğe alacağı tespit edildi.

Sözde Rapçi Deha Tuzcu. (Sosyal medya)Sözde Rapçi Deha Tuzcu. (Sosyal medya)

MÜZİK ADI ALTINDA GENÇLERE ZEHİR
Mercek altına alınan Discord yayınlarında müzik adı altında gençleri zehirlendiği de gözler önüne serildi.

Gençleri zehirleyen bu isimlerden birisi de sözde Rapçi Deha Tuzcu.

Tuzcu'nun hiçbir kutsal ve milli değere saygısı olmayan, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e küfürler eden, insanların kredi kartlarını patlatan Discord platformundaki "ATATV44" adı verilen oluşumun da kurucularından olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu şarkı. Söz konusu şarkı.

KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK
Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görüldü.

Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti

Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği de belirlendi.

Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı da ortaya çıktı.

Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü.

İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu (Sosyal medya)İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu (Sosyal medya)

Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın

KURUMDAN TELİF ALIYORDU
Bu arada Tuzcu'nun 'Katana' isimli şarkısında samuray kılıcı olan katanayla işlenen kadın cinayetini övdüğü, 'Kırılır Kod' adlı şarkıda da kadına yönelik cinsel istismar sözlerine yer verdiği ortaya çıktı.

Üstelik Tuzcu'nun Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) üye olduğu ve dinlenen her şarkısı için bu kurumdan telif aldığı öğrenildi.

Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz katana ile katledilmişti (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz katana ile katledilmişti (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

ŞEHİTLERİMİZE HAKARET
Rapçi Maho G. de tıpkı Deha Tuzcu gibi milli değerleri ayaklar altına alan başka bir isim.

Rapçi Maho G.Rapçi Maho G.

Maho G'nin yaptığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan iki askere hakaret etti ve tehditte bulunduğu görüldü.

Yayına katılan askerler, vatani görevlerini yerine getirdiklerini belirtirken, Maho G. "Şehit olacaksınız" dedi, ardından da iki askere hakaret ve küfür dolu sözler sarf etti. Rapçinin şehitlerimiz için sinkaflı kelimeler kullanması, askerlerin nerede görev yaptığını öğrenip amcaoğullarına haber vereceğini ve onları bulacaklarını söyleyerek tehdit etmesi de büyük tepki çekti.

Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcunun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktıDini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcunun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu'nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı

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