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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:07 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:07
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı. (AA)Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı. (AA)



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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