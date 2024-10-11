Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)

BOSNA HERSEK



Bosna Hersek'in en çok okunan gazetesi Dnevni Avaz'ın internet portalında, "Erdoğan Belgrad'da: Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik kararlılığı teyit edildi" başlığıyla basın toplantısındaki sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın özellikle Balkanlar'da barışın korunması, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde sağduyulu hareket edilmesine yönelik yaklaşımı üzerinde duruldu. Haberde ayrıca, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki gelişmeleri gündemine almasına vurgu yapıldı.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portalı Klix, Erdoğan'ın konuşmasının "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının devam ettirilmesi" bölümünü ön plana çıkararak, "Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım" ifadelerine yer verdi.