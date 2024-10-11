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Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar

Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti bölge ülkelerinin basınında geniş yer buldu. Arnavutluk medyasında Erdoğan'ın ziyareti sırasında Tiran yönetimine yönelik 'FETÖ ile mücadele' sözleri öne çıkarılırken, Kosova basınında Arnavutluk'a kamikaze dron hibe edilmesi haberleri manşetlere taşındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:51 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:51
Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Balkan ülkelerinden Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyareti ve açıklamaları, bölge ülkelerinin basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti ülke medyasında geniş yankı buldu. Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) ziyarete geniş yer verirken, haberde, Türkiye ve Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşmaya imza atılmasına dikkat çekildi.

Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)

ATA haberinde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin açılışında ifade ettiği "İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü" sözlerini öne çıkardı.

Arnavutluk'un televizyon kanallarından Top Channel, Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini yansıtan ve internet sitesinde yer alan haberin manşetinde, "Tiran'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'mesaj': FETÖ ile mücadeleye devam edeceğinizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Balkanweb portalı ise haberinde, "Erdoğan, Tiran'da İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını kınadı" başlığını ön plana çıkardı.

Arnavutluk'taki diğer televizyon kanalları ve haber portalları da Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu.

Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)

SIRBİSTAN

Başkan Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyareti ve bölge ülkelerini ilgilendiren açıklamaları Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Hırvatistan medyasına da yansıdı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, Erdoğan'ın "Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz" ifadesini ön plana çıkardı. Tanjug'taki haberde ayrıca Erdoğan'ın, Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini vurguladığı belirtildi.

Sırbistan Radyo Televizyonu ise Erdoğan'ın ekonomi alanındaki açıklamalarına vurgu yaparak, iki ülkenin sanayi alanında ilişkilerinin geliştirilmesi sözlerini öne çıkardı.

Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)
BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetesi Dnevni Avaz'ın internet portalında, "Erdoğan Belgrad'da: Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik kararlılığı teyit edildi" başlığıyla basın toplantısındaki sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın özellikle Balkanlar'da barışın korunması, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde sağduyulu hareket edilmesine yönelik yaklaşımı üzerinde duruldu. Haberde ayrıca, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki gelişmeleri gündemine almasına vurgu yapıldı.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portalı Klix, Erdoğan'ın konuşmasının "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının devam ettirilmesi" bölümünü ön plana çıkararak, "Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım" ifadelerine yer verdi.

Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)

HIRVATİSTAN

Hırvat Radyo Televizyonu ise Arnavutluk'un ardından Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, barışın korunması için Sırbistan ile savunma sanayisi alanında işbirliği yapacaklarını açıklamasını okurlarına aktardı.

Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini birçok televizyon kanalı takip ederken, haber portalları tüm gelişmeleri canlı olarak okurlarına duyurdu.

Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar (AA)
KOSOVA

Kosova basınında, Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti kapsamında duyurulan, Arnavutluk'a kamikaze dron hibe edilmesi haberleri manşetlere taşındı.

Ülkenin en büyük haber ajansı konumundaki KosovaPress, söz konusu habere geniş yer ayırdı. Belgrad ziyaretiyle ilgili olarak yerel basında, Erdoğan'ın Kosova ile diyalog konusunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e verdiği tavsiyeler öne çıktı.

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