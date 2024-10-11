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CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'dan skandal: PKK'ya terör örgütü diyemedi

DEM Parti kontejanıyla CHP listesinden aday olan ve seçildikten sonra Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Şükrü Akçadağ büyük bir skandala imza attı. Akçadağ "PKK bir terör örgütü müdür?" sorusu karşısında dakikalarca kıvrandı. Söz konusu görüntülere tepki yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:26 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:33
CHP’li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ’dan skandal: PKK’ya terör örgütü diyemedi

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DEM Parti kontejanıyla CHP listesinden aday olan ve seçildikten sonra Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözlerine adeta kameralar karşısında kıvranarak cevap verdi.

PKK'ya terör örgütü dememek için çabalayan DEM Partili Belediye Başkan Yardımcısı, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor, şimdi siz konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
DAKİKALARCA KIVRANDI

Muhabirin tekrar 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözleri üzerine konuşan Akçadağ, yine "PKK terör örgütüdür" demeden "Ben size terörün tanımını yapayım kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin." dedi.

CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİ YAĞDI

Skandal görüntülerin ardından sosyal medyada vatandaşlar çok sert tepki gösterdi.

CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

İşte o tepkilerden bazıları:

"Ulan bunlara oy atanların vay haline ayrıca bunların kazanmasına sebep olan küçük partilere gidip oy atanlarda sizinde vay halinize belediyeleri şunlara teslim ettiniz yazıklar olsun"

CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"Boşuna demiyoruz CHP güvenlik sorunudur!!! Buradan şu anlaşılıyor ki DEM doğuda birçok şehir almış ama CHP adı altında batıda da çok belediyeyi almış. CHP kendine gel!"

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