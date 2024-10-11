CHP’li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ’dan skandal: PKK’ya terör örgütü diyemedi

DEM Parti kontejanıyla CHP listesinden aday olan ve seçildikten sonra Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözlerine adeta kameralar karşısında kıvranarak cevap verdi.
PKK'ya terör örgütü dememek için çabalayan DEM Partili Belediye Başkan Yardımcısı, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor, şimdi siz konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.
CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
DAKİKALARCA KIVRANDI
Muhabirin tekrar 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözleri üzerine konuşan Akçadağ, yine "PKK terör örgütüdür" demeden "Ben size terörün tanımını yapayım kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin." dedi.
CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
TEPKİ YAĞDI
Skandal görüntülerin ardından sosyal medyada vatandaşlar çok sert tepki gösterdi.