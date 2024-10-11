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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sırbistan ile ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı." dedi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:31 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:49
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinde tarihimizden ilham alarak geliştirme gayretindeyiz. Bölgemizdeki refah için Sırbistan ile çalışıyoruz. İş dünyamızın ufkunu sizlerle dünyanın her yerinde genişletmek için mesai harcıyoruz. Değerli dostumun liderliğinde Sırbistan ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Yakından ve ilgi ile takip ediyoruz.

Başkan Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu!

2 YIL ÜST ÜSTE REKOR KIRDIK
Ekonomik iş birliğimizi ikili ilişkilerin lokomotifi olarak görüyoruz. İki ülke olarak kısa sürede mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Geçen senenin rakamını yakalamamız yükselen ivmenin göstergesi.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Hedefimiz 5 milyar dolar. bunun için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türk şirketlerinin yatırımları her geçen gün artıyor. Firmalarımız 9600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. Halk Bankası'nın faaliyetleri Sırbistan ekonomisine güvenin delilidir. İş insanlarımıza kapısını açık tutan cumhurbaşkanının büyük katkıları bulunuyor.

Bugün sayın cumhurbaşkanı ile iş dünyamıza nasıl daha fazla katkıda bulunacağımızı değerlendirdik. Geniş iş birliği imkanı olduğu konusunda mutabıkız. Daha fazla çalışacağız sağlık enerji ve iletişim teknolojisinde de önemli potansiyele sahibiz. Özellikle savunma sanayine yönelik adımları da birlikte atmak her iki ülke menfaatine olacaktır. Savunma sanayindeki diyaloğu artırmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.

Turizm alanında yakın iş birliği tesis ettik. Bu sene sonunda Sırbistan'dan gelen 360 bin turist rekorunu aşacağına inanıyorum. Kimlik ile seyahatte artış bekliyoruz.

11 yeni anlaşma ile ilişkilerimizi güçlendirdik. İş birliğinin pekiştirilmesi için sağlam iradenin bulunduğunu gördük. Türk iş dünyasına verdiği önemi ben çok iyi biliyorum. İki ülke ilişkisinde sayın cumhurbaşkanının büyük payı var. Güzel sonuçların örneklerini artırmalıyız. Kendisi ile birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak olanlara kapımız açık.

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