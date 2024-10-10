Özel plaka nasıl alınır? Almak için para ödenir mi? İsme özel plaka almak için yapılması gerekenler

Özel plaka sahibi olmak isteyen araç sahipleri sürecin nasıl ilerlediğini merak ediyor. Peki özel plaka nasıl alınıyor? Ücret ödeniyor mu? Özel plaka almak için yapılması gerekenler neler? İşte konuya ilişkin merak edilen her şey...
Özel plaka sahibi olmak isteyen araç sahipleri sürecin nasıl ilerlediğini merak ediyor. Peki özel plaka nasıl alınıyor? Ücret ödeniyor mu? Özel plaka almak için yapılması gerekenler neler? İşte konuya ilişkin merak edilen her şey...
Özel plaka nedir?
Son zamanlarda en çok araştırılan konulardan biri olan özel plaka alma süreci merak ediliyor. Peki nedir özel plaka? Özel plaka kişilerin istediği harf ve sayılardan oluşan ve araçlarına özgünlük katan bir plaka türüdür.
Özel plaka alma süreci nasıl?
Özel plaka almak için vergi ve bağış ödemek gerekiyor. Plakanın başka birine ait olmaması da önemli bir şart. İşlem süreci noterde başlayıp Şoförler Odası'nda devam ediyor.
Maliyet ve şehir kodu şartları
Maliyetler şehirden şehre değişiklik gösterirken talep edilen plakalar için fiyatlar da artabilir. Ayrıca plakanın şehir kodu ikametle uyumlu olmalıdır. Örneğin İstanbul'da yaşayan biri 06 kodlu plaka alamaz. Öte yandan özel plaka almak isteyenler bu sürecin getirdiği mali yükümlülükleri göz önünde bulundurmalıdır.