Özel plaka nasıl alınır? Almak için para ödenir mi? İsme özel plaka almak için yapılması gerekenler

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Özel plaka sahibi olmak isteyen araç sahipleri sürecin nasıl ilerlediğini merak ediyor. Peki özel plaka nasıl alınıyor? Ücret ödeniyor mu? Özel plaka almak için yapılması gerekenler neler? İşte konuya ilişkin merak edilen her şey...

Takvim Foto Arşiv Özel plaka nedir? Son zamanlarda en çok araştırılan konulardan biri olan özel plaka alma süreci merak ediliyor. Peki nedir özel plaka? Özel plaka kişilerin istediği harf ve sayılardan oluşan ve araçlarına özgünlük katan bir plaka türüdür.