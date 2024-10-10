CHP’li Maltepe Belediyesi’den cami önünde canlı heykel skandalı!

CHP'li belediyelerin heykel merakı yeni bir boyut kazandı. Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek yerine, heykellere milyonlarca lira harcayan CHP'li belediyeler, bu kez vatandaşların paralarını canlı heykellere yatırdı.

TUHAF GÖSTERİYE KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Son olarak, CHP yönetimindeki Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik geniş bir tepki topladı. Maltepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde, İtalya'dan özel bir sessiz tiyatro ekibi davet edildi.

Halkın vergileriyle İtalya'dan getirilen bu tiyatro ekibinin, bir cami önünde sergilediği performanslar yeni tartışmalara yol açtı. Göstericilerin taş heykeli andıran ilginç hareketleri sosyal medyada hızla yayılarak yoğun tepkilere neden oldu.

Tuhaf gösteri izleyen vatandaşlar yaşananlara anlam veremezken sosyal medyada bazı kullanılar tepkilerini dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir kere olsun memleket hayrına bir iş yaptıklarını görmedik. Milletin parasını anca böyle çarçur ediyorlar, yazık!" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neden cami? Başka yer kalmadı mı?" sorusunu sordu.