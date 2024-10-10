Gıdada hile yapanlar listesi kabarıyor. 2 şubesinde domuz eti tespit edilen köfte zincirine tepki yağarken, yeni listeye göre Adana kebapta kalp, pekmezde ise ilaç maddesi çıktı. Halkın sağlığı ile oynayanlar, daha çok kazanç için gıdaya hile karıştıranlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ortaya dökülüyor. Bakanlığın 1 Ekim'de başlattığı uygulamayla gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa ediliyor.

8 GÜNDE 62 SAYFA Duyurular guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında yapılıyor. Hileli ürünlere her gün yenileri eklenirken, liste giderek kabarıyor. 1 Ekim'den bu yana paylaşılan liste 62 sayfaya çıkarken, 8 Ekim taklit ve tağşiş yapan markalar belli oldu.