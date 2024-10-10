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REZAL'ET'! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering… Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste

Köfteci Yusuf, Arby's, Arifoğlu, Saydam Catering... Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladıkça skandallar bir bir ortaya çıkıyor. Domuz eti yediren de var, köfte diye tavuk derisi yediren de, kebaba kalp koyan da, zeytinyağı diye tohum yağı satan da. Taklit ve tağşiş ürün listesi daha 8 günde 60'lı sayfalara ulaştı. Listedeki isimler ise "Biz kime güveneceğiz" sorusunu sordurttu. Konuyu köşesine taşıyan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "İnsanların sağlığına, canına kastedenler neden hala ticaretteler? Neden ürünler hala raflarda? Neden kapatılmıyorlar?" diye sordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:14 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:49
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering… Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste

Gıdada hile yapanlar listesi kabarıyor. 2 şubesinde domuz eti tespit edilen köfte zincirine tepki yağarken, yeni listeye göre Adana kebapta kalp, pekmezde ise ilaç maddesi çıktı.

Halkın sağlığı ile oynayanlar, daha çok kazanç için gıdaya hile karıştıranlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit ve tağşiş listesi' ile bir bir ortaya dökülüyor.

Bakanlığın 1 Ekim'de başlattığı uygulamayla gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa ediliyor.

REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering… Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste

8 GÜNDE 62 SAYFA

Duyurular guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında yapılıyor. Hileli ürünlere her gün yenileri eklenirken, liste giderek kabarıyor.

1 Ekim'den bu yana paylaşılan liste 62 sayfaya çıkarken, 8 Ekim taklit ve tağşiş yapan markalar belli oldu.

REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering… Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste

LİSTEDE NELER VAR?

Yeni listede en çok zeytinyağlarında taklit ve tağşişe rastlanırken; sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağında tohum yağları ve kekikte yabancı maddeler tespit edildi.

Balda da taklit ve tağşiş belirlendi. Bu hileleri gerçekleştirenler marka isimleriyle birlikte teşhir ediliyor. Listenin geneline ise et ürünleri ağırlığını koyduğu görülüyor.

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