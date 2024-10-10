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TÜİK Ağustos ayı istatistiklerini açıkladı: İşsizlik düşüyor

Türkiye'nin uygulamaya koyduğu ekonomi programı meyvelerini vermeye devam ediyor. TÜİK, Türkiye'de işsizlik oranının, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5'e gerilediğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:34
TÜİK Ağustos ayı istatistiklerini açıkladı: İşsizlik düşüyor

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Türkiye'nin uygulamaya koyduğu ekonomi programı meyvelerini vermeye devam ediyor. TÜİK, Türkiye'de işsizlik oranının, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5'e gerilediğini bildirdi.

Ağustos ayı işsizlik rakamı açıklandı!

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %8,5 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,7 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,1 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda %36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %16,5 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %21,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,7 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)


MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %27,2 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %27,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,7 olarak tahmin edildi.

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