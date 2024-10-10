TÜİK Ağustos ayı istatistiklerini açıkladı: İşsizlik düşüyor

Türkiye'nin uygulamaya koyduğu ekonomi programı meyvelerini vermeye devam ediyor. TÜİK, Türkiye'de işsizlik oranının, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5'e gerilediğini bildirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %8,5 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ağustos 2022 - Ağustos 2024 (Tablo: TÜİK)

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,7 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,1 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.