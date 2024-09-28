14 MİLYARA ÇÖKME OPERASONU MU?
İkinci sırada ise 23 milyar 100 milyon TL ile Yapı Merkezi, üçüncü sırayı ise 23 milyar 900 milyon TL'lik teklifiyle Duygu şirketi aldı. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleye oranla 14 milyar TL fazladan yapılacak olması ise dikkat çekti.
DAHA ÖNCE METRO PROJESİ YAPMADILAR
Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleden yaklaşık 14 milyar TL fazla olması hem aradaki paranın akıbetini hem de diğer şirketlerin proje için yeterliliğinin sorgulanmasına sebep oldu. Firmaların daha önce herhangi bir metro projesi yapmamış olması da şaibeleri beraberinde getirdi.
22 milyarlık ihaleye katılan şirketlerin daha önce metro projesi yapmamış olması şüphe uyandırdı
250 MİLYON DOLAR BORÇLANMA YETKİSİ VERİLMİŞTİ
İBB'nin Nisan ayındaki meclis oturumunda, Kirazlı-Halkalı Üniversite hattı için Başkan İmamoğlu'na meclis kararıyla 250 milyon dolar borçlanma yetkisi verilmişti. Meclise sunulan teklifte şu ifadelere yer verildi:
"Yeniden ihaleye çıkarılacak olan bu işin yaklaşık maliyeti 454 milyon 80 bin 774 dolar olduğundan, 'Kirazlı- Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri İkmal İnşaatı İşi' projesi için ihtiyaç duyulan ilave finansman arada kalan tutar farkı olan 250 milyon 361 bin 766 dolardır." ifadelerine yer verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolar, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.