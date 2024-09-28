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İBB'den ihale oyunu: 14 Milyar TL'ye çökme operasyonu mu?

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve Elektromekanik tasarım işleri' adlı ihalesi büyük bir şaibeyi beraberinde getirdi. Şubat ayında ilana çıkan ve Nisan ayında gerçekleştirilen ihale için ortalama 9 Milyar TL bedel belirlenirken verilen teklifler sonrası ihale İBB tarafından iptal edildi. Daha sonra tekrar ilana çıkan ihale için bu kez 22 milyar TL fiyat biçildi. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleden yaklaşık 14 milyar TL fazla olması hem aradaki paranın akıbetini hem de diğer şirketlerin proje için yeterliliğinin sorgulanmasına sebep oldu. Firmaların daha önce herhangi bir metro projesi yapmamış olması da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 13:50 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 13:58
İBB’den ihale oyunu: 14 Milyar TL’ye çökme operasyonu mu?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ihale oyunu yeni dönemde de devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 5 Nisan 2024 tarihinde 'Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve Elektromekanik tasarım işleri' başlıklı bir ihale yaptı.

ÖNCE İHALE SONRA İPTAL
İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi.

İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile Aga Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı.

İhale 6 Nisan 2024 tarihinde, ihaleyi iptal etti.

İHALE TEKRARLANDI FARK AÇILDI
İhale geçtiğimiz günlerde tekrarlandı. Aynı şartnameyle tekrarlanan ihalenin maliyetinin ise yaklaşık üç kat arttığı görüldü.

Tekrarlanan ihaleTekrarlanan ihale

İlk ihaleye davet edilen üç şirket tekrarlanan ihaleye katılmadılar.

YAKLAŞIK 9 MİLYARDAN 22 MİLYARA FIRLADI
Daha önce 8 milyar 313 milyon TL tutan ihalede rakam bu kez 22 milyar 650 TL'ye çıktı. İhalede ilk sırayı Dillingham-Makinsan-Yazıcıoğlu şirketleri aldı.

14 MİLYARA ÇÖKME OPERASONU MU?
İkinci sırada ise 23 milyar 100 milyon TL ile Yapı Merkezi, üçüncü sırayı ise 23 milyar 900 milyon TL'lik teklifiyle Duygu şirketi aldı. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleye oranla 14 milyar TL fazladan yapılacak olması ise dikkat çekti.

DAHA ÖNCE METRO PROJESİ YAPMADILAR
Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleden yaklaşık 14 milyar TL fazla olması hem aradaki paranın akıbetini hem de diğer şirketlerin proje için yeterliliğinin sorgulanmasına sebep oldu. Firmaların daha önce herhangi bir metro projesi yapmamış olması da şaibeleri beraberinde getirdi.

22 milyarlık ihaleye katılan şirketlerin daha önce metro projesi yapmamış olması şüphe uyandırdı22 milyarlık ihaleye katılan şirketlerin daha önce metro projesi yapmamış olması şüphe uyandırdı

250 MİLYON DOLAR BORÇLANMA YETKİSİ VERİLMİŞTİ
İBB'nin Nisan ayındaki meclis oturumunda, Kirazlı-Halkalı Üniversite hattı için Başkan İmamoğlu'na meclis kararıyla 250 milyon dolar borçlanma yetkisi verilmişti. Meclise sunulan teklifte şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden ihaleye çıkarılacak olan bu işin yaklaşık maliyeti 454 milyon 80 bin 774 dolar olduğundan, 'Kirazlı- Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri İkmal İnşaatı İşi' projesi için ihtiyaç duyulan ilave finansman arada kalan tutar farkı olan 250 milyon 361 bin 766 dolardır." ifadelerine yer verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolar, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.

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