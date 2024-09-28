14 MİLYARA ÇÖKME OPERASONU MU?

İkinci sırada ise 23 milyar 100 milyon TL ile Yapı Merkezi, üçüncü sırayı ise 23 milyar 900 milyon TL'lik teklifiyle Duygu şirketi aldı. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleye oranla 14 milyar TL fazladan yapılacak olması ise dikkat çekti.

DAHA ÖNCE METRO PROJESİ YAPMADILAR

Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleden yaklaşık 14 milyar TL fazla olması hem aradaki paranın akıbetini hem de diğer şirketlerin proje için yeterliliğinin sorgulanmasına sebep oldu. Firmaların daha önce herhangi bir metro projesi yapmamış olması da şaibeleri beraberinde getirdi.