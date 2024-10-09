Timur Cihantimur’a ait yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Hayatım bitti

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi aradığı ve 'Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel', 'birine vurdum, hemen gel', 'hayatım bitti' dediği duyuluyor. Aracın otomatik olarak 112 Acil Servisini aradığı telefondaki yetkililerin hemen harekete geçtiği ancak Cihantimur'un çağrılara cevap vermediği ortaya çıktı.

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