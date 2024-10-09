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Timur Cihantimur'a ait yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Hayatım bitti

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un kazadan sonraki 112 Acil ses kayıtları ortaya çıktı. ‘Adem’ adlı kişiden yardım istediği anlaşıldı. Öte yandan ABD’de tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Timur Cihantimur’a ait yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Hayatım bitti

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi aradığı ve 'Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel', 'birine vurdum, hemen gel', 'hayatım bitti' dediği duyuluyor. Aracın otomatik olarak 112 Acil Servisini aradığı telefondaki yetkililerin hemen harekete geçtiği ancak Cihantimur'un çağrılara cevap vermediği ortaya çıktı.

Oğuz Murat Aci’nin katili Timur Cihantimurun 112 kayıtları ortaya çıktıOğuz Murat Aci’nin katili Timur Cihantimurun 112 kayıtları ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci'nin katili Timur Cihantimur'un 112 kayıtları ortaya çıktı

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