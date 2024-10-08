PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Oğuz Murat Aci’nin katili Timur Cihantimur'un 112 kayıtları ortaya çıktı

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonra aile şoförüyle yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Oğuz Murat Aci’nin katili Timur Cihantimur’un 112 kayıtları ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Oğuz Murat Aci'yi hayatta koparan kazadan hemen sonra 112 acil durum kayıtlarında kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı. Kaza sonrası Timur Cihantimur'un kullandığı aracın otomatik olarak 112'yi aradığı, ekiplerin hemen teyakkuza geçtiği ancak Cihantimur ve arkadaşlarının hiçbir şekilde 112 görevlilerine yanıt vermediği belirlendi.

Ses kaydında Cihantimur'un, aile şoförü Adem'e panik bir şekilde "Yolda çok kötü bir kaza yaptım. Birine vurdum. Lütfen gel. Adem abi Allah belamı versin hemen gel. Adam ölüyor hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuldu.

Katil Timur Cihantimurun 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bittiKatil Timur Cihantimurun 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti
Katil Timur Cihantimur'un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama
Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?
The Evidence
İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?
Milli Takım ve Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’ten TAKVİM’e özel açıklamalar!
Katil Timur Cihantimur’un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti
Türk Telekom
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Saplantılı aşığımdan beni kurtarın yoksa öldürecek | Esra Erol’da Pınar’ın iddiaları şoke etti: Tehdit, şantaj...
Futbol dünyası ikiye bölündü! Icardi’nin Alanya maçından çıkıp tatile gitmesi yeni bir polemik başlattı
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
Galatasaray’da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı
SON DAKİKA