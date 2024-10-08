Oğuz Murat Aci’nin katili Timur Cihantimur’un 112 kayıtları ortaya çıktı

Oğuz Murat Aci'yi hayatta koparan kazadan hemen sonra 112 acil durum kayıtlarında kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı. Kaza sonrası Timur Cihantimur'un kullandığı aracın otomatik olarak 112'yi aradığı, ekiplerin hemen teyakkuza geçtiği ancak Cihantimur ve arkadaşlarının hiçbir şekilde 112 görevlilerine yanıt vermediği belirlendi.

Ses kaydında Cihantimur'un, aile şoförü Adem'e panik bir şekilde "Yolda çok kötü bir kaza yaptım. Birine vurdum. Lütfen gel. Adem abi Allah belamı versin hemen gel. Adam ölüyor hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuldu.