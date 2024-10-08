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Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:28 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:34
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü (AA)Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü (AA)

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Erdoğan, Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü (AA)Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu ile görüştü (AA)

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü de tebrik etti" denildi.

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