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Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:08 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:20
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekillerimiz, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aşkınız için, vefanız için sizlere gönülden teşekkür ediyor, Rabbim aramızdaki bu muhabbeti daim eylesin diyorum. Sizlerin bu sevdasını gördükçe Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz AFAD'ımızı TİKA'mızı hemen harekete geçirdik. Bosnalı kardeşlerimizi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

6-8 EKİM OLAYLARININ 10 YIL DÖNEMİ
6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar, suçlarının hesaplarını vermiş hak ettiği cezaları almıştır. Kayıplarımızı, üzerinden 100 yıl geçse bile unutmayız.

O dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar bu olaylarla yüzleşme cesaretlerini hala gösteremedi. 6-8 Ekim olaylarına oy uğruna şaşı bakan dönemin CHP yönetimi henüz nedamet göstermedi.

Şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah olarak siyaset yapılmaz. Sırtına dağa yaslayan terör siyasetinde Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur.

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