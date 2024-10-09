Türk Hava Yolları pilotu İlçehin Pehlivan sefer sırasında hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın Seattle-İstanbul seferini gerçekleştiren TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağının Kaptan Pilotu İlçehin Pehlivan, uçuş sırasında rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

PİLOT İLÇEHİN PEHLİVAN HAYATINI KAYBETTİ

Uçaktaki doktorlar tarafından yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Kokpitteki diğer pilotlar acil iniş kararı aldı, ancak Kaptan pilot Pehlivan inişten önce hayatını kaybetti.

Fotoğrafta: İlçehin Pehlivan

THY'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün İlçehin Pelivan'ın vefatına ilişkin açıklama yaptı.

Üstün şunları söyledi:

"TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir. 2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir. Uçağımız New York'a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."

Yahya Üstün'ün X paylaşımı