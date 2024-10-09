Lübnan’daki Türk vatandaşları tahliye için TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor

"TÜRKİYE, LÜBNAN'A EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN ÜLKELERDEN" Lübnan'a zor günlerinde birçok ülkeden yardım gönderildiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden" olduğunu kaydetti.

Ulusoy, Türkiye 'nin 25 Eylül tarihinde de Lübnan'a 30 ton civarı ilaç ve gıda gibi yardımların ulaştırdığını hatırlatarak, TİKA'nın da Lübnan'da "oldukça aktif bir şekilde" çalıştığını vurguladı.

Ulusoy, Lübnan'daki durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Özellikle eylül ayının ortasından itibaren güvenlik ortamındaki bozulma, Lübnan'ın her noktasında hissediliyor." diye konuştu.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.

"İKİ UÇAK BİLETİ ALMIŞTIK, HEPSİ İPTAL OLDU"

Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.