Lübnan’daki Türk vatandaşları tahliye için TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor

Ulusoy, Türkiye'nin 25 Eylül tarihinde de Lübnan'a 30 ton civarı ilaç ve gıda gibi yardımların ulaştırdığını hatırlatarak, TİKA'nın da Lübnan'da "oldukça aktif bir şekilde" çalıştığını vurguladı.
"TÜRKİYE, LÜBNAN'A EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN ÜLKELERDEN"
Lübnan'a zor günlerinde birçok ülkeden yardım gönderildiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden" olduğunu kaydetti.
Ulusoy, Lübnan'daki durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Özellikle eylül ayının ortasından itibaren güvenlik ortamındaki bozulma, Lübnan'ın her noktasında hissediliyor." diye konuştu.
Büyükelçi Ulusoy, İsrail'in son saldırılarının Beyrut'u hedef almasının ardından, Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi.
Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.
Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.
"İKİ UÇAK BİLETİ ALMIŞTIK, HEPSİ İPTAL OLDU"
Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.
Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.
Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.
Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.
DENİZ YOLUYLA TAHLİYE BUGÜN
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağını bildirdi.
TÜRK DENİZ KUVVETLERİNE AİT İKİ GEMİ YOLA ÇIKACAK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağı, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin dün Beyrut'a doğru yola çıkmasının planlandığı belirtilmişti.
Türkiye'ye ait çıkarma gemisi (Defance Turkey Magazine)
KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK?
Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları topladıklarını ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti. Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.