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Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye için TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor. A Haber'de tahliyelerdeki son durumu aktaran Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "Tahmin ediyoruz yarın sabah Mersin'e ulaşmış olacaklar." dedi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:36 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:14
Lübnan’daki Türk vatandaşları tahliye için TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor

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Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı'na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor.

Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye!

MERSİN'E GELECEKLER
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliyelerde son durumu A Haber'de anlattı.

Ulusoy, "Lübnan'daki gidişatın İsrail saldırganlığı neticesinde vahim bir boyuta gelmesi sonucunda birçok vatandaşımız Lübnan'dan devlet eliyle tahliye edilmek için talepte bulundu. Biz de bu talepleri topladık ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinatlarında bugün iki gemiyle tahliye operasyonumuzu yapıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 2 bin kadar vatandaşımızı Lübnan'dan Mersin'e göndermeyi planlıyoruz. Gemilerimiz Lübnan için yardım malzemeleriyle birlikte geri gelecekler. Gemilerimiz iki misyonlu amaçla hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

12 SAATLİK YOLCULUK
Gemilerin Türkiye'ye ne zaman harekete edeceğiyle ilgili de bilgi veren Ulusoy, "Tam saatini kestirmek zor ama akşam saatlerini bulabilir. Çünkü kapsamlı bir operasyon, eğer akşam saatlerinde hareket edilirse yaklaşık 12 saatlik sürecek bir deniz yolculuğu olacak. Tahmin ediyoruz yarın sabah Mersin'e ulaşmış olacaklar." dedi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu ve bölgeye yardımlar hakkında bilgi verdi.

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son haftalarda artan saldırganlığı sebebiyle, Türk vatandaşlarının bozulan güvenlik durumu üzerine tahliye talep ettiklerini ifade etti.

Ulusoy, "Bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemimiz Beyrut Limanı'na geliyor ve iki bin kişi taşıma kapasitesine sahip bu gemiler, vatandaşlarımızı alıp Mersin Limanı'na götürecek." dedi.

Mersin'e ulaşan vatandaşların orada karşılanacağını aktaran Ulusoy, Türk vatandaşlarının gerekli temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağını belirtti.

Türkiye'den gelen gemilerin yardım taşıdığını ve halihazırda yaklaşık 300 ton yardımla Lübnan'a ulaşmakta olduğunu kaydeden Ulusoy, "Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Ulusoy, Türkiye'nin 25 Eylül tarihinde de Lübnan'a 30 ton civarı ilaç ve gıda gibi yardımların ulaştırdığını hatırlatarak, TİKA'nın da Lübnan'da "oldukça aktif bir şekilde" çalıştığını vurguladı.

"TÜRKİYE, LÜBNAN'A EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN ÜLKELERDEN"
Lübnan'a zor günlerinde birçok ülkeden yardım gönderildiğini ifade eden Ulusoy, Türkiye'nin "Lübnan'a en çok yardım gönderen ülkelerden" olduğunu kaydetti.

Ulusoy, Lübnan'daki durumun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Özellikle eylül ayının ortasından itibaren güvenlik ortamındaki bozulma, Lübnan'ın her noktasında hissediliyor." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy, İsrail'in son saldırılarının Beyrut'u hedef almasının ardından, Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edildiğini aktaran Ulusoy, "Bu Lübnan ölçeğinde bir ülke için ciddi bir problem. Biz de Türkiye hükümeti olarak bu insani krize karşı çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Ulusoy, Lübnan'da yaklaşık 13-14 bin Türk vatandaşının olduğunu ve 2 bin vatandaşın bugünkü tahliye operasyonuna başvurduğunu sözlerine ekledi.

"İKİ UÇAK BİLETİ ALMIŞTIK, HEPSİ İPTAL OLDU"
Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.

Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.

Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE BUGÜN
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağını bildirdi.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNE AİT İKİ GEMİ YOLA ÇIKACAK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağı, bu çerçevede Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin dün Beyrut'a doğru yola çıkmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye'ye ait çıkarma gemisi (Defance Turkey Magazine)Türkiye'ye ait çıkarma gemisi (Defance Turkey Magazine)

KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK?
Lübnan'dan tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarından başvuruları topladıklarını ve 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Başvuru yapan tüm vatandaşlarla daha sonra tekrar temas kurulduğunu aktaran kaynaklar, tahliye konusundaki son kararlarını sorduklarını belirtti. Lübnan'da bakanlıktaki kayıtlı vatandaş sayısının 14 bin olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarına hava saldırılarını sürdürüyor. Saldırı sonucu bölgedeki bulunan bina, araç ve yapılar hasar gördü. (AA)İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarına hava saldırılarını sürdürüyor. Saldırı sonucu bölgedeki bulunan bina, araç ve yapılar hasar gördü. (AA)

ÖNCE YARDIM SONRA TAHLİYE

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerektiği taktirde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."

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