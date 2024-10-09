İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir paylaşım yaptı.
Katz paylaşımında sadece Başkan Erdoğan'ı değil, şehitlerimizin kanını taşıyan şanlı bayrağımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de hedef aldı.
Siyonist terörist Katz'ın Başkan Erdoğan, Türk bayrağı ve Atatürk'ü hedef alan rezil paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Dışişleri Bakanlığı skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir.
Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.
İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz.
Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."