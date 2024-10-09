İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KATZ'A... "KLAVYE SOYTARISI, HADSİZ..."



Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sistematik ve planlı bir şekilde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.



İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın rezil paylaşımı (Takvim.com.tr / Arşiv)



Katz, Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yapacak kadar ileri gitti. Erdoğan ise Katz'ın adını "Klavye soytarısı" koydu.



"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez" diyerek Katz'a tepki gösteren Başkan Erdoğan,"Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı.

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