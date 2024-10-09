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İsrail'in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türk bayrağı, Atatürk ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan rezil bir paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi. Bilindiği üzere Katz, sistematik bir şekilde Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor. Erdoğan, Katz'la ilgili "Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez" demişti.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:36 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:52
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki

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Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir paylaşım yaptı.

Katz paylaşımında sadece Başkan Erdoğan'ı değil, şehitlerimizin kanını taşıyan şanlı bayrağımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de hedef aldı.

Siyonist terörist Katz'ın Başkan Erdoğan, Türk bayrağı ve Atatürk'ü hedef alan rezil paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Siyonist terörist Katz'ın Başkan Erdoğan, Türk bayrağı ve Atatürk'ü hedef alan rezil paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanlığı skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir.

Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.

İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz.

Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KATZ'A... "KLAVYE SOYTARISI, HADSİZ..."

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sistematik ve planlı bir şekilde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın rezil paylaşımı (Takvim.com.tr / Arşiv)İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın rezil paylaşımı (Takvim.com.tr / Arşiv)

Katz, Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yapacak kadar ileri gitti. Erdoğan ise Katz'ın adını "Klavye soytarısı" koydu.

"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez" diyerek Katz'a tepki gösteren Başkan Erdoğan,"Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı.

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