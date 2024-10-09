SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonuçlandı! Ailesi ile uyumlu çıktı

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Cem Garipoğlu’nun DNA testi sonuçlandı! Ailesi ile uyumlu çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Münevver Karabulut'u vahşi bir cinayet sonucu öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı Silivri Cezaevi'nde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar sonucunda geçen haftalarda Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Garipoğlu'nun mezarı geçen hafta geniş güvenlik önlemleri altında açıldı. Mezardan çıkan kafatası ve kemikler bir araya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezardan çıkan kafatası, kemik ve dişler üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemenin sonucunu açıkladı.

ANNE-BABADAN ALINDI,

Başsavcılık, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

Cem Garipoğlu otopsi raporu sonucu: Cem Garipoğlu yaşıyor mu, DNA sonuçları eşleşti mi? Adli Tıp Kurumu sonuçları!Cem Garipoğlu otopsi raporu sonucu: Cem Garipoğlu yaşıyor mu, DNA sonuçları eşleşti mi? Adli Tıp Kurumu sonuçları!
Cem Garipoğlu otopsi raporu sonucu: Cem Garipoğlu yaşıyor mu, DNA sonuçları eşleşti mi? Adli Tıp Kurumu sonuçları!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Türk Telekom
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Discord ve Telegram’dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama
SON DAKİKA