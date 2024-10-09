Cem Garipoğlu’nun DNA testi sonuçlandı! Ailesi ile uyumlu çıktı

Münevver Karabulut'u vahşi bir cinayet sonucu öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı Silivri Cezaevi'nde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar sonucunda geçen haftalarda Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Garipoğlu'nun mezarı geçen hafta geniş güvenlik önlemleri altında açıldı. Mezardan çıkan kafatası ve kemikler bir araya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mezardan çıkan kafatası, kemik ve dişler üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemenin sonucunu açıkladı.

ANNE-BABADAN ALINDI,

Başsavcılık, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."