Cem Garipoğlu otopsi raporu sonucu: Cem Garipoğlu yaşıyor mu, DNA sonuçları eşleşti mi? Adli Tıp Kurumu sonuçları!

Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezar açma işlemi sonrası Adli Tıp raporu nihayet kamuoyuyla paylaşıldı.
Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezar açma işlemi sonrası Adli Tıp raporu nihayet kamuoyuyla paylaşıldı.
CEM GARİPOĞLU DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI! YAŞIYOR MU?
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı bilgiye göre mezardan alınan örneğin Cem Garipoğlu'nun DNA profiline sahip olduğu tespit edildi.
CEM GARİPOĞLU MÜNEVVER KARABULUT OLAYI NEDİR?
Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, 197 gün boyunca saklandıktan sonra teslim olmuştu.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.
Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.
CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILDI?
Cem Garipoğlu'nun yaşadığı hatta yurt dışında olduğu zaman zaman öne sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.
Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.
''AYİN İDDİALARI'
İHA'nın haberine göre Avukat Buket Nurşah Tekışık, fethi kabir işlemiyla ilgili açıklamalarda bulundu. Münevver Karabulut'un vahşice öldürüldüğünü dile getiren Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Katil zanlısı Cem Garipoğlu, 197 gün boyunca saklandı ve ardından teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunun hatalı olduğu ortaya çıktı. Otopsi sırasında başka cenazelerin DNA örneklerinin karıştırıldığı anlaşıldı ve ikinci kez otopsi raporu hazırlandı. Söz konusu cinayetin aile tarafından gerçekleştirilen bir ayin olduğu iddia edildi ve Türkiye kamuoyunda fazlaca dikkat çekerek büyük tepki topladı" diye konuştu.
Garipoğlu'nun intihar iddiası konusunda konuşan Avukat Tekışık, "Garipoğlu'nun, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde ip ve poşet kullanarak intihar ettiği iddia edildi. 17 Aralık 2022 tarihinde Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru için takipsizlik kararı verildi. Garipoğlu'nun ailesinin maddi gücü ve olay sonrasındaki firari durumu akıllarda şüphe bıraktı" şeklinde konuştu.