Cem Garipoğlu otopsi raporu sonucu: Cem Garipoğlu yaşıyor mu, DNA sonuçları eşleşti mi? Adli Tıp Kurumu sonuçları!

(Anadolu Ajansı) CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILDI? Cem Garipoğlu'nun yaşadığı hatta yurt dışında olduğu zaman zaman öne sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.



Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

(Anadolu Ajansı) ''AYİN İDDİALARI' İHA'nın haberine göre Avukat Buket Nurşah Tekışık, fethi kabir işlemiyla ilgili açıklamalarda bulundu. Münevver Karabulut'un vahşice öldürüldüğünü dile getiren Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Katil zanlısı Cem Garipoğlu, 197 gün boyunca saklandı ve ardından teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunun hatalı olduğu ortaya çıktı. Otopsi sırasında başka cenazelerin DNA örneklerinin karıştırıldığı anlaşıldı ve ikinci kez otopsi raporu hazırlandı. Söz konusu cinayetin aile tarafından gerçekleştirilen bir ayin olduğu iddia edildi ve Türkiye kamuoyunda fazlaca dikkat çekerek büyük tepki topladı" diye konuştu.

(Anadolu Ajansı) Garipoğlu'nun intihar iddiası konusunda konuşan Avukat Tekışık, "Garipoğlu'nun, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde ip ve poşet kullanarak intihar ettiği iddia edildi. 17 Aralık 2022 tarihinde Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru için takipsizlik kararı verildi. Garipoğlu'nun ailesinin maddi gücü ve olay sonrasındaki firari durumu akıllarda şüphe bıraktı" şeklinde konuştu.