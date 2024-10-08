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İstanbul'da PKK'nın siyasal yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK'nın siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde yer alan şüphelilere operasyon düzenlendi. 5 şüpheli, 4 ayrı ilçede yakalandı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:02
İstanbul’da PKK’nın siyasal yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

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Terör örgütü PKK ile sınır içinde ve sınır dışında kapsamlı mücadele sürüyor.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın "siyasal alan" yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

PKK'nın siyasal alan yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

İstanbul'da PKK/KCK'nın ʺsiyasal alanʺ yapılanmasına yönelik operasyon (Fotoğraf: AA/Arşiv)İstanbul'da PKK/KCK'nın ʺsiyasal alanʺ yapılanmasına yönelik operasyon (Fotoğraf: AA/Arşiv)

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde de faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 şüpheli, 4 ayrı ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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