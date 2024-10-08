İstanbul’da PKK’nın siyasal yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Terör örgütü PKK ile sınır içinde ve sınır dışında kapsamlı mücadele sürüyor.



İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın "siyasal alan" yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.