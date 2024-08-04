PKK’nın kirli planı iddianamede! Gençleri dağa kaldırmak için sol tandanslı zehirleme: Talimat Duran Kalkan ve Demirtaş’ın ağabeyinden

Terör örgütü PKK



ANKARA, ESKİŞEHİR, İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR



Şüphelilerin Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'da örgütsel toplantı ve etkinlik düzenledikleri anlatılan iddianamede, bu etkinliklerde salona, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının asıldığı, örgüt mensuplarının yüceltildiği, "gerilla marşı" olarak bilinen sözde marş eşliğinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensupları için saygı duruşunda bulunulduğu anlatıldı.

Şüphelilerin, sözde Demokratik Öğrenci Meclisi adı altında "Ankara Demokratik Üniversite İnisiyatifi" olarak lanse edilen PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine işaret edilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün 1987 yılında oluşturduğu gençlik yapılanmasının zaman içerisinde değişik ad ve isimler aldığı, soruşturma dosyası kapsamında PKK terör örgütü öncülüğünde sol tandanslı bir kısım silahlı terör örgütleriyle eylem birlikteliği amacıyla 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' (HBDH) terör örgütü bünyesinde toplandıkları hususu da göz önüne alınarak, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının ve diğer terör örgütleriyle bağlantıları bağlamında eylem ve faaliyetlerini 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' isimli yapılanma adıyla yürüttükleri tespit edilmiştir.