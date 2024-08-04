PKK’nın kirli planı iddianamede! Gençleri dağa kaldırmak için sol tandanslı zehirleme: Talimat Duran Kalkan ve Demirtaş’ın ağabeyinden

Terör örgütü PKK
ANKARA, ESKİŞEHİR, İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR
Şüphelilerin Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'da örgütsel toplantı ve etkinlik düzenledikleri anlatılan iddianamede, bu etkinliklerde salona, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının asıldığı, örgüt mensuplarının yüceltildiği, "gerilla marşı" olarak bilinen sözde marş eşliğinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensupları için saygı duruşunda bulunulduğu anlatıldı.
Şüphelilerin, sözde Demokratik Öğrenci Meclisi adı altında "Ankara Demokratik Üniversite İnisiyatifi" olarak lanse edilen PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine işaret edilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:
"PKK/KCK silahlı terör örgütünün 1987 yılında oluşturduğu gençlik yapılanmasının zaman içerisinde değişik ad ve isimler aldığı, soruşturma dosyası kapsamında PKK terör örgütü öncülüğünde sol tandanslı bir kısım silahlı terör örgütleriyle eylem birlikteliği amacıyla 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' (HBDH) terör örgütü bünyesinde toplandıkları hususu da göz önüne alınarak, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının ve diğer terör örgütleriyle bağlantıları bağlamında eylem ve faaliyetlerini 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' isimli yapılanma adıyla yürüttükleri tespit edilmiştir.
PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında olduğu ileri sürülen 17 şüpheli hakkında dava açıldı
Son süreçte, PKK terör örgütü şehirlerde gençlik yapılanması olan Demokratik Öğrenci Meclisi adıyla faaliyet yürüttüğü, kuruluşlarının isim ve ad değişikliklerinin, eylem ve faaliyetlerin, terör örgütünün amaç ve ideolojisi doğrultusunda, örgütün üst kadrolarından gelen emir ve talimatlarla yapıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin 'Demokratik Öğrenci Meclisi' ve 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' adı altındaki yapılanmalar etrafında organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri bu eylemlerindeki süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk dikkate alındığında örgüt hiyerarşisine dahil oldukları ve üzerlerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işledikleri belirlenmiştir."
SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR
İddianamede, sanıklar Abdülkadir B, Aynur B, Busenur Ö, Diyar Hatip B, Evindar B, Fatma Ç, Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O, Feyza Helin K, Hüseyin S, Mustafa Y, Nujin Ç, Şehmus A, Ümit B. ve Zübeyde K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi istendi.
Ayrıca sanıklardan Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O. ve Zübeyde K'nin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.