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Cem Garioplu'nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardaki o mu?

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Mezardan alınan örneğin Cem Garipoğlu'nun DNA profiline sahip olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:43
Cem Garioplu’nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardaki o mu?

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İstanbul Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı hücrede ölü bulundu.

Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği öne sürülürken Karabulut ailesinin 'Fethi Kabir İşlemi' talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Cem Garioğlu'nun mezar taşı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Cem Garioğlu'nun mezar taşı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI
3 Ekim'de Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporu ortaya çıktı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılarak örnekler Adli Tıp'a götürüldüCem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılarak örnekler Adli Tıp'a götürüldü

A Haber'in ulaştığı bilgiye göre mezardan alınan örneğin Cem Garipoğlu'nun DNA profiline sahip olduğu tespit edildi.

Detaylar gelecek...

MEZARINDAN KEFEN ÇIKMAMIŞTI
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir 3 Ekim'de "fethi kabir" işleminin tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklama yapmıştı.

Cem Garioğlu'nun mezarından kefen çıkmamıştıCem Garioğlu'nun mezarından kefen çıkmamıştı

Mezarın iki parça halinde olduğunu aktaran Epözdemir, "Üst kısım boş, alt kısımda ceset bütünlük arz etmiyor. Kemikler, kafatası var, kefen yok. Steril bir bez yok. Dağınık bir şekilde toprak üstünde sadece kemikler ve kafatasını görebildik." dedi.

Bir gazetecinin "Kefensiz bir şekilde mi defnedilmiş?" sorusu üzerine Epözdemir, "Onu bilemiyorum. O konuda bir şey söylemeyeyim. An itibarıyla tutanağa da geçti. Kefen ve bezin olmadığını hem adli tıp uzmanı 3 arkadaşımız yazdılar hem de biz tutanağa geçirdik. Başsavcılık da keza onu yazmış oldu." şeklinde konuştu.

Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlunun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son haliSır çözülecek mi? Cem Garipoğlunun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali

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