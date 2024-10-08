İran'dan Başkan Erdoğan'a zamanlaması manidar Tahran daveti! İsrail'e "Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir" mesajı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu (Fotoğraf: A Haber)



Bunlardan birincisi İran 31 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninin hemen ardından misafir ettiği Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından şehit edildiği bir olayla yüzleşti ve buna çok sert mukavele etmesi beklenirken İran uzunca bir süre durdu. Neden durduğu tartışıldı. İran Cumhurbaşkanı "Biz Batılı ülkelerin ve dolaylı olarak ABD'nin Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilecek bu nedenle bekleyin telkinlerine kulak verdik" açıklamasını yaptı.

"ARTIK TEK TARAFLI AKLISELİM DÖNEMİ BİTTİ"

İran Büyükelçisinin 2 Ekim'de İran'ın İsrail'in askeri tesislerini hedef alan balistik füze saldırısı sonrasında "Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir" şeklinde bir cümlesi oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki dönem bakımından çok ciddiyetle ele alınması gereken bir mesaj. Kuşkusuz bu İran Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilerek verilen bir mesaj.