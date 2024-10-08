İran'dan Başkan Erdoğan'a zamanlaması manidar Tahran daveti! İsrail'e "Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir" mesajı

Habibullahzade, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile görüştü.
Müderrisoğlu, görüşmenin detaylarını A Haber ekranlarında anlattı.
İşte o açıklamalardan öne çıkanlar:
"Zamanlama olarak da ilginç bir ana denk geldi bugünkü görüşme. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade aynı zamanda Tahran'da yakın zamana kadar İran'da Türkiye Masası'nda sorumlu bir diplomat olarak da görev yapıyordu son 1 yıldır Türkiye'de. Bugün Meclis'te özel ve kapalı bir oturum var. Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in İsrail'in yayılmacılığı ve Yemen, Suriye, Gazze ve Lübnan'ı içeren ve artık İran'ı da hedef alan bu saldırganlığın beraberinde getireceği olasılı riskler, Türkiye'nin milli güvenlik algısı ve alınacak tedbirlerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme olmasını bekliyoruz. Tam da bu noktada İran Büyükelçisi ile bir sohbet gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlıydı. Ancak bazı noktalarını kamuoyuyla sıcağı sıcağına paylaşmakta fayda var"