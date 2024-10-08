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İran'dan Başkan Erdoğan'a zamanlaması manidar Tahran daveti! İsrail'e "Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir" mesajı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzadei zamanlaması manidar bir iade-i ziyaret açıklamasında bulundu. Habibullahzadei, ocak ayında Reisi'nin yaptığı ziyarete karşılık Başkan Erdoğan'ın Tahran'a gelmesini beklediklerini söyledi. Büyükelçi, İran'ın İsrail' yaptığı füzeli misillemeyle ilgili "Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu İran tarafının "tek taraflı aklıselim bitmiştir" açıklamasını "Önümüzdeki dönem bakımından çok ciddiyetle ele alınması gereken bir mesaj" olarak niteledi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:26
İran’dan Başkan Erdoğan’a zamanlaması manidar Tahran daveti! İsrail’e Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir mesajı

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İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı iade-i ziyareti beklediklerini söyledi.

Habibullahzade, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile görüştü.

Müderrisoğlu, görüşmenin detaylarını A Haber ekranlarında anlattı.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar:

"Zamanlama olarak da ilginç bir ana denk geldi bugünkü görüşme. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade aynı zamanda Tahran'da yakın zamana kadar İran'da Türkiye Masası'nda sorumlu bir diplomat olarak da görev yapıyordu son 1 yıldır Türkiye'de. Bugün Meclis'te özel ve kapalı bir oturum var. Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in İsrail'in yayılmacılığı ve Yemen, Suriye, Gazze ve Lübnan'ı içeren ve artık İran'ı da hedef alan bu saldırganlığın beraberinde getireceği olasılı riskler, Türkiye'nin milli güvenlik algısı ve alınacak tedbirlerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme olmasını bekliyoruz. Tam da bu noktada İran Büyükelçisi ile bir sohbet gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlıydı. Ancak bazı noktalarını kamuoyuyla sıcağı sıcağına paylaşmakta fayda var"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu (Fotoğraf: A Haber)Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu (Fotoğraf: A Haber)

Bunlardan birincisi İran 31 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninin hemen ardından misafir ettiği Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından şehit edildiği bir olayla yüzleşti ve buna çok sert mukavele etmesi beklenirken İran uzunca bir süre durdu. Neden durduğu tartışıldı. İran Cumhurbaşkanı "Biz Batılı ülkelerin ve dolaylı olarak ABD'nin Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilecek bu nedenle bekleyin telkinlerine kulak verdik" açıklamasını yaptı.

"ARTIK TEK TARAFLI AKLISELİM DÖNEMİ BİTTİ"

İran Büyükelçisinin 2 Ekim'de İran'ın İsrail'in askeri tesislerini hedef alan balistik füze saldırısı sonrasında "Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir" şeklinde bir cümlesi oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki dönem bakımından çok ciddiyetle ele alınması gereken bir mesaj. Kuşkusuz bu İran Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilerek verilen bir mesaj.

İran İsrail'i yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle vurdu (Fotoğraf: AA)İran İsrail'i yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle vurdu (Fotoğraf: AA)

"ŞİDDETLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İkinci husus eğer İsrail İran'a bir misilleme yaparsa daha şiddetle karşılık vereceğiz diye bunu bir süredir İranlı yetkililer ifade ediyor. Tekrar altının çizilmesi yine başka bir aşamanın planlanabildiğini veya belli hazırlıkların yapıldığını da işaret ediyor.

Üçüncü husus da Lübnan'da ve Gazze'de kalıcı ateşkes istiyoruz aslında savaşın tarafı değiliz şeklinde.

Bu noktada ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İsrail üzerinde etkin diplomasiyle baskı kurması gerektiğini İslam ülkelerinin de birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten cümleleri ve çağrıları oldu.

Helikopter kazasında ölen İran'ın önceki cumhurbaşkanı Reisi, Ocak 2024'te Ankara'yı ziyaret etmiştii (AA)Helikopter kazasında ölen İran'ın önceki cumhurbaşkanı Reisi, Ocak 2024'te Ankara'yı ziyaret etmiştii (AA)

ANKARA'YA ZİYARET

Bu arada bir ziyaret bekleniyor Ankara'ya. Aslında bu Kafkaslar'ın ve bölgenin güvenliğini ilgilendiren 3+3 formatı diye bilinen Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'nın içinde bulunduğu 6'lı blok toplantısı. Bunun 3. toplantısının Türkiye'de Ankara'da olması bekleniyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı'nın da bir Ankara ziyareti planlanıyor.

"ERDOĞAN'IN TAHRAN'A GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Öbür yandan İran'ın bir helikopter kazasında öldüğü açıklanan Cumhurbaşkanı Reisi'nin ocak ayında bir Türkiye ziyareti gerçekleşmişti. İran tarafı şimdi Başkan Erdoğan'ın Tahran'a iade-i ziyaretini beklediğini ifade etti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade ve Başkan Erdoğan (AA)İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade ve Başkan Erdoğan (AA)

"TÜRKİYE BATI'YA AÇILAN KAPI"

Bu arada hem istişare süreci hem İran'ın vereceği tepki hem de karşılıklı iletişim stratejisi bakımından Türkiye'nin çok önemli bir komşu olduğunu İran için Türkiye'nin Batı'ya açılan kapı, Türkiye açısından da İran'ın Doğu'a açılan bir kapı olduğunu belirterek Türkiye'yi özel ve özellikli bir konuma oturtmayı özellikle tercih etti."


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