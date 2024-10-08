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Hem Irak'ta hem Suriye'de... Mehmekçik 4 PKK'lıyı daha avladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ile Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:24
Hem Irak’ta hem Suriye’de... Mehmekçik 4 PKK’lıyı daha avladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR DURMAK YOK
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

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