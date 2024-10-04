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Hamaney'den İsrail mesajı! Kürsüye silahla çıktı 'Gerekirse yeniden vururuz' dedi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri için düzenlenen anma töreninde konuştu. Hamaney "Düşman başarılı olursa başka ülkelere de saldıracak dedi. İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırı hakkında konuşan Hamaney, yeni saldırılara yönelik "Bu görevi yerine getirmek için ne tereddüt edeceğiz ne de acele edeceğiz" dedi. Öte yandan Hamaney'in kürsüye silahla çıkması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:30 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:09
Hamaney’den İsrail mesajı! Kürsüye silahla çıktı ’Gerekirse yeniden vururuz’ dedi

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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri için düzenlenen anma töreninde konuştu. Hamaney "Düşman başarılı olursa başka ülkelere de saldıracak dedi. İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırı hakkında konuşan Hamaney, yeni saldırılara yönelik "Bu görevi yerine getirmek için ne tereddüt edeceğiz ne de acele edeceğiz" dedi.

Hamaney'den İsrail mesajı: Gerekirse yeniden saldıracağız

KÜRSÜYE SİLAHLA ÇIKTI

Hamaney'in cuma hutbesi için çıktığı kürsüde elinde silah bulunması dikkat çekti.

Hamaney kürsüye silahla çıktı! Namluyu gösterdi!

"EN HAFİF YANITI VERDİK"

Hamaney, İran'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'e düzenlediği yaklaşık 500 füzeli saldırı hakkında konuştu ve "En hafif yanıtı verdik" dedi.

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"GEREKİRSE YENİDEN SALDIRACAĞIZ"

"Düşman başarılı olursa başka ülkelere de saldıracak dedi. İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırı hakkında konuşan Hamaney, yeni saldırılara yönelik "Bu görevi yerine getirmek için ne tereddüt edeceğiz ne de acele edeceğiz" dedi.

TasnimTasnim

Hamaney'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Müslümanlar birlik olursa Allah onlara her kapıyı açar. Müslümanlar her türlü mutluluğu ve bereketin keyfini çıkacak.

İslam dünyasının bütün olması temel hedef olmalı. Müslüman ülkeler birlik olmalı. Kendi aralarından bütünlük oluşturmalılar. Bu birlikle her türlü düşmanı yeneriz.

Bir de dünyanın kötülerinin, İslam'ın düşmanlarının stratejileri var. Onlar bölmek ve yönetmek istiyorlar. Kendi aramızda ayrılmamızı istiyorlar. Bu strateji İslam ülkelerini bölüyor. Düşman bu stratejiden vazgeçmedi.
ran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanı, Filistinlilerin de düşmanıdır, Mısır'ın da düşmanıdır, Lübnan'ın da düşmanıdır. Suriye'nin de Yemen'in de düşmanıdır. Düşman aynı. Yüzleri farklı ama düşman aynı. Bazılarında psikolojik savaş uyguluyorlar, bazılarında ekonomik savaş, bazılarında bomba yağdırıyorlar, bazen de gülümsemeyle bunu yapıyorlar. Düşman aynı, emir tek yerden geliyor.

Bu, bütün İslam dünyası için çok ciddi bir alarm. Birlik olmalıyız. Bugün Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize dayanışma göstermeliyiz.

Filistin halkı kendini savunma hakkına sahip. Hayatlarını darmadağın ettiler Filistinlilerin. Filistin Filistinlilere aittir. Bu işgalciler nereden geliyor? Bu işgalcilere karşı durmak Filistinlilerin en doğal hakkı. Hiçbir mahkeme Filistinlileri yargılamaya, onları baskılama hakkına sahip değil. Kimse İsrail'i yasallaştırma hakkına sahip değil. Kimse Lübnan'da yapılanlara hukuka uygun diyemez.

Tüm bu saldırılar uluslararası hukuka aykırı. Filistin ve Lübnanlıların kendini savunma hakkı var.

Birkaç gün önce bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptığı saldırı tamamen meşrun ve yasaldı. Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı. Siyonist rejim durmadan suç işliyor. Bu rejime karşı her türlü önlemin alınması gerekir.

Acele etmeyeceğiz. Neyin doğru olduğunu hesaplayacağız. Tereddüt de etmeyeceğiz."

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