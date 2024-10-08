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Lübnan'dan tahliye başlıyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lübnan'da bulunan Türklerin tahliyesine başlandığı paylaşılırken "Başvuranlar yarın deniz yoluyla tahliye edilecek" denildi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:47
Lübnan’dan tahliye başlıyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda Lübnan'da bulunan Türklerin tahliyesine başlandığı paylaşılırken "Başvuranlar yarın deniz yoluyla tahliye edilecek" denildi.

İşte yapılan açıklamanın detayları:

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir.

Ayrıntılar geliyor...

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