Anavatanı Çin ve Japonya olan altın değerindeki meyve! Türkiye’de o ilde yetişiyor

🌱 Verimli Topraklarda Yetişiyor Adana'nın verimli topraklarında, uygun bakımla bir ağaçtan 100 kiloya kadar meyve almak mümkün. Bu yüksek verimlilik, Trabzon hurması nın Türkiye'nin tarımsal ürünleri arasında öne çıkmasını sağlıyor. Özellikle kurutma işlemi sayesinde daha uzun süre saklanabilir hale gelen Trabzon hurması, iç piyasada olduğu kadar yurt dışında da rağbet görüyor.

🔎 Fransız İnciri Olarak da Biliniyor

Türkiye'ye ilk olarak 1920'li yıllarda Fransızlar tarafından getirilen bu meyve, halk arasında "Fransız İnciri" veya "Frenk Elması" olarak da biliniyor. Bugün ise Trabzon hurması adıyla ün salan bu meyve, değerini her yıl katlamaya devam ediyor.