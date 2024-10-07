Anavatanı Çin ve Japonya olan altın değerindeki meyve! Türkiye’de o ilde yetişiyor

Anavatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye'de de yaygın olarak yetiştiriliyor ve üreticisine hem yaşı hem de kurusuyla servet kazandırıyor. Özellikle Adana, bu değerli meyvenin üretiminde Türkiye'nin zirvesinde yer alıyor.
Anavatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye'de de yaygın olarak yetiştiriliyor ve üreticisine hem yaşı hem de kurusuyla servet kazandırıyor. Özellikle Adana, bu değerli meyvenin üretiminde Türkiye'nin zirvesinde yer alıyor.
📈 Adana'nın Yükselen Üretim Rakamları
2021 yılında yaklaşık 11.000 dekar alanda 19.452 ton Trabzon hurması üreten Adana, 2022 yılında üretim alanını 14.401 dekara çıkararak 29.067 ton üretim gerçekleştirdi. 2024 yılı için ise hedeflenen üretim miktarı tam 37.000 ton! 🔝 Ülke genelindeki toplam üretimin %30'unu tek başına karşılayan Adana, Trabzon hurması denilince akla ilk gelen şehir oldu.
💸 Servet Değeri Taşıyor
Bu meyve yalnızca taze olarak değil, kurutulduğunda da değerine değer katıyor. Yaş haliyle kilosu 10-13 TL arasında satılan Trabzon hurması, kurutulduğunda 120-150 TL gibi yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu katma değer, üreticilerin yüzünü güldürüyor ve Trabzon hurmasını "Türkiye'nin servet ürünü" haline getiriyor.
🌱 Verimli Topraklarda Yetişiyor
Adana'nın verimli topraklarında, uygun bakımla bir ağaçtan 100 kiloya kadar meyve almak mümkün. Bu yüksek verimlilik, Trabzon hurmasının Türkiye'nin tarımsal ürünleri arasında öne çıkmasını sağlıyor. Özellikle kurutma işlemi sayesinde daha uzun süre saklanabilir hale gelen Trabzon hurması, iç piyasada olduğu kadar yurt dışında da rağbet görüyor.
🔎 Fransız İnciri Olarak da Biliniyor
Türkiye'ye ilk olarak 1920'li yıllarda Fransızlar tarafından getirilen bu meyve, halk arasında "Fransız İnciri" veya "Frenk Elması" olarak da biliniyor. Bugün ise Trabzon hurması adıyla ün salan bu meyve, değerini her yıl katlamaya devam ediyor.