SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Anavatanı Çin ve Japonya olan altın değerindeki meyve! Türkiye'de o ilde yetişiyor

Anavatanı Çin ve Japonya olan, Türkiye’de ise Adana başta olmak üzere birçok bölgede yetişen Trabzon hurması, üreticisine hem yaşı hem de kurusu ile servet kazandırıyor. Anadolu Ajansı kaynaklı bilgilere göre, Adana 2021 yılında yaklaşık 11.000 dekar alanda 19.452 ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştirirken, bu rakam 2022'de 29.067 tona yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 20:49
Anavatanı Çin ve Japonya olan altın değerindeki meyve! Türkiye’de o ilde yetişiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anavatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye'de de yaygın olarak yetiştiriliyor ve üreticisine hem yaşı hem de kurusuyla servet kazandırıyor. Özellikle Adana, bu değerli meyvenin üretiminde Türkiye'nin zirvesinde yer alıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📈 Adana'nın Yükselen Üretim Rakamları
2021 yılında yaklaşık 11.000 dekar alanda 19.452 ton Trabzon hurması üreten Adana, 2022 yılında üretim alanını 14.401 dekara çıkararak 29.067 ton üretim gerçekleştirdi. 2024 yılı için ise hedeflenen üretim miktarı tam 37.000 ton! 🔝 Ülke genelindeki toplam üretimin %30'unu tek başına karşılayan Adana, Trabzon hurması denilince akla ilk gelen şehir oldu.

💸 Servet Değeri Taşıyor
Bu meyve yalnızca taze olarak değil, kurutulduğunda da değerine değer katıyor. Yaş haliyle kilosu 10-13 TL arasında satılan Trabzon hurması, kurutulduğunda 120-150 TL gibi yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu katma değer, üreticilerin yüzünü güldürüyor ve Trabzon hurmasını "Türkiye'nin servet ürünü" haline getiriyor.

🌱 Verimli Topraklarda Yetişiyor
Adana'nın verimli topraklarında, uygun bakımla bir ağaçtan 100 kiloya kadar meyve almak mümkün. Bu yüksek verimlilik, Trabzon hurmasının Türkiye'nin tarımsal ürünleri arasında öne çıkmasını sağlıyor. Özellikle kurutma işlemi sayesinde daha uzun süre saklanabilir hale gelen Trabzon hurması, iç piyasada olduğu kadar yurt dışında da rağbet görüyor.

🔎 Fransız İnciri Olarak da Biliniyor
Türkiye'ye ilk olarak 1920'li yıllarda Fransızlar tarafından getirilen bu meyve, halk arasında "Fransız İnciri" veya "Frenk Elması" olarak da biliniyor. Bugün ise Trabzon hurması adıyla ün salan bu meyve, değerini her yıl katlamaya devam ediyor.

Bu kan grubundakiler daha yorgun hissediyor! Enerji kaybı yaşıyorsanız dikkatBu kan grubundakiler daha yorgun hissediyor! Enerji kaybı yaşıyorsanız dikkat
Bu kan grubundakiler daha yorgun hissediyor! Enerji kaybı yaşıyorsanız dikkat

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
The Evidence
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Başkan Erdoğan’dan 7 Ekim mesajı: İsrail 1 yıldır uyguladığı soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir
Ünlü pidecide domuz eti şoku! Arifoğlu Baharat’ta boya... İşte isim isim taklit ve tağşiş yapan gıda teröristi firmalar
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
Galatasaray’da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Fenerbahçe’de 2 yeni transfere veda!
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner’in babasının ifadesi ortaya çıktı: Kızımın telefonunu almaya gittik kesik kafasını gördük
ÖZEL | Muslera’nın yerine yıldız eldiven! Gardi devrede
Sur’daki vahşet TikTok çöplüğünde akım oldu!
ÖZEL | Mourinho’dan sürpriz hamle! Aynısını Jorge Jesus da yapmıştı
SON DAKİKA