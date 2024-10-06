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MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı

MHP Lideri Bahçeli, Meclis'te DEM Parti'li vekillerle tokalaşma görüntülerini değerlendirdi. "El sıkışmam, bizim Türkiye Partisi olmamızdan kaynaklanıyor" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı

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Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM'de dayanışmanın davetini sundu. Bu davetten sonra bana düşen görev, çağrısına adım atmaktır. MHP, sosyal şiddetten yana değildir.
Onun için bu, fikirlerini kabul etmediğim, terör örgütü uzantılarının yanına gidip el sıkışmadır. MHP'yi kısır söylemlerle sıkıştırmasınlar. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşi kızdırmasınlar.

'BANA DÜŞEN EN ÖNEMLİ GÖREVDİR"
1 Ekim'de TBMM'nin açılışında DEM Partililerle tokalaşmasını değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş bir şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun açılışında konuştu. TBMM Genel Kurulunda DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

ÇAĞRIYA ADIM ATMAK

"Bildiğiniz gibi 1 Ekim günü TBMM açılmıştır. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'mız değerli bir konuşmanın son bölümünde, huzurun ve akıllı bir çalışmanın öngörülecek bir davetini de sunmuştur. Böyle bir davetten sonra Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş bir şahsın bu çağrısına bir adım atmak, bana düşen en önemli bir görevdir."

KAYNAŞTIRICI
Fikirlerini kabul etmediği milletvekillerinin yanına gidip ellerini sıkmasının bu çağrıya dayalı kaynaştırıcı, birleştirici ve Türkiye partisi olma vasfının işareti olarak görülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Buradan başka bir anlam çıkartmak da doğru değildir" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı'na annesinin vefatından dolayı taziye sunduğunu, bunun da insani bir görev olduğunu belirten Bahçeli, "Bu güler yüzü devam ettirmek için adım atılıyor. MHP'yi iyi anlamak lazım" diye konuştu.

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