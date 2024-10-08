Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir taciz skandalı daha ortaya çıktı. CHP Elazığ İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın, partide görev yapan 20 yaşındaki Ş.Ö. adlı genç kızı defalarca taciz ettiği iddia edildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Baş'ın, yaklaşık üç ay önce genç kıza yaklaşmak için Elazığ'daki bağ evine davet ettiği ve istememesine rağmen tacizde bulunduğu öne sürüldü.

CHP'li Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil

TACİZİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR

CHP Kadın Kolları üyesi Ş.Ö.'nün arkadaşları, yaşanan taciz olayını kamuoyuna duyurmak için harekete geçti. Ancak CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, olayın basına yansımaması için genç kıza ve arkadaşlarına ses kaydı göndererek sessiz kalmalarını istedi.

Çekil'in genç mağdur kıza gönderdiği ses kaydında, diğer kız arkadaşlarını kast ederek "Canım arkadaşını durdur gazetecilere vermiş. Bu terbiyesiz ne yapmaya çalışıyor, ben arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Bak seni rezil edecek, bu kız terbiyesiz buna uyma sakın" diyerek parti üyesi 20 yaşındaki genç kızın tacize uğramasına göz yumdu.

CHP Elazığ Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş

KAPADOKYA GEZİSİNDE DE TACİZLERİNİ SÜRDÜRDÜ

CHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya gezisine katılan Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın, gezi süresince Kadın Kolları üyesi Ş.Ö.'ye sıkça yakınlaştığı ve defalarca tacizde bulunduğu iddia edildi. Bu durumdan rahatsız olan genç kızın, yaşadığı korku nedeniyle suskun kaldığı ifade edildi.

TACİZCİNİN İSTİFASI İSTENDİ

Adı tacize karışan Hüseyin Baş'ın, geçtiğimiz ay düzenlenen Kapadokya gezisinde de genç kıza defalarca tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Olayların duyulmasının ardından CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın Hüseyin Baş'tan istifasını istediği belirtilirken, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve parti yönetimi sessiz kalmayı sürdürüyor.