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Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta başından bu yana devam eden serin hava işe veya okula gideceklerin “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını aratmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayınladı. MGM 3 ile sarı kodlu alarm verirken sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:37 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:42
Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

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Ekim ayının ortalarına doğru yaklaşırken hava sıcaklıklarının bir iyi bir kötü olması Meteoroloji'den gelecek uyarıların önemini daha da artırdı. Sabah soğukken öğlen sıcak ya da öğlen sıcakken akşam bir anda yağış ve serin havayla karşılaşabiliyoruz. Sonbahara hazırlık yaptığımız bugünlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 29°C

Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 30°C

Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 27°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 25°C

Az bulutlu ve açık

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km\sa) esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 33°C

Az bulutlu ve açık

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