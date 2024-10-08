Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Takvim Foto Arşiv
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 29°C
Az bulutlu ve açık
Takvim Foto Arşiv
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 30°C
Az bulutlu ve açık
Takvim Foto Arşiv
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA, 27°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR, 25°C
Az bulutlu ve açık
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.