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CHP Altındağ ilçe teşkilatındaki taciz iddiaları yargıya taşındı: "İstifa etti diye olay kapatılmasın"

CHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin'i istifaya götüren taciz iddiaları yargıya taşındı. Mağdur Altındağ Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Vergili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Vergili, "Partimle sorunum yok ama kırgınım. Bize müfettiş atacaklarını söylediler ama yapmadılar. İstifa etti diye olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 10:05 Güncelleme 17 Haziran 2024, 10:07
CHP Altındağ ilçe teşkilatındaki taciz iddiaları yargıya taşındı: İstifa etti diye olay kapatılmasın

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CHP Ankara Altındağ ilçe teşkilatındaki taciz iddiaları yargıya taşındı. Taciz edildiğini iddia eden Altındağ Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Vergili, elindeki kanıtlarla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Altındağ Kadın Kolları Yöneticisi Özlem VergiliAltındağ Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Vergili

Taciz skandalıyla ilgili partisinin herhangi bir çalışma yapmaması üzerine CİMER'e başvurduğunu belirten ve suç duyurusu öncesi açıklama yapan Vergili, "Genel Başkanımız Özgür Özel'e gittim, anlattım. Grup toplantısından bir gün sonra Ali Ergün bana hakaret davası açmış."

"Karakolda şikayetçi olduğumu söyledim ancak şikayet yazılmamış. Ben daha sonradan fark ettim. Şimdi ise savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Gerekli delillerin hepsi mahkeme sürecinde verilecek." dedi.

CHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali ErginCHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin

AHLAKSIZLIKLARIN ÜSTÜ KAPATILMASIN
CHP'yi çok sevdiğini ve partisi için çok emek verdiğini söyleyen Özlem Vergili, "Haksızlıkların, olayların üstü kapatılmasını istemiyorum. Bu olaylar duyulmasın kendi aramızda halledelim, söz verdiler ama verdikleri sözler yapılmadığı için ben mecbur kaldım. Bir kadın ve anne olarak bu tip taciz olaylarının kapatılmasın."

"Parti içerisinde yaşanan bu ahlaksız olay çok utanç verici. Yani onunla birlikte olmayınca bana psikolojik baskı uygulandı. Tehdit edildim. Bu durumu açıkladıktan sonra sosyal medya üzerinden tehditler devam etti. Devletime, savcılığıma, Türk adaletine güveniyorum. Ben burada o kişilerin isimlerini verdim. Onların geriye dönük ses kayıtları, Whatsapp mesajları var. Bunlar ortaya çıkarılırsa tüm gerçekler de gün yüzüne çıkacaktır." İfadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ HERKES BİLSİN İSTİYORUM
Ortaya çıkan skandal olaylar sonrası 6 Mayıs'ta istifa eden Ergin'in iş verme bahanesiyle kendisi ve pek çok kadını taciz ettiğini fakat olayı CHP yönetimine taşısa da somut bir adım atılmadığını yineleyen Özlem Vergili, "Benim davamda ne kadar haklı olduğum ortaya çıkacaktır. Ben de diyorum ki, hiçbir kadının böyle ahlaksız olaylarda mağdur olmaması lazım. Gerçekleri herkes bilsin istiyorum." dedi.


İSTİFA ETTİ DİYE OLAYIN ÜSTÜNÜN KAPATILMASINI İSTEMİYORUM
Sabah'ta yer alan habere göre Partisiyle bir sorunu olmadığını ancak kırgın olduğunu ifade eden Vergili, "Bize müfettiş atacaklarını söylediler ama yapmadılar. İstifa etti diye olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum." dedi.

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