CHP Altındağ ilçe teşkilatındaki taciz iddiaları yargıya taşındı: "İstifa etti diye olay kapatılmasın"

CHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin AHLAKSIZLIKLARIN ÜSTÜ KAPATILMASIN

CHP'yi çok sevdiğini ve partisi için çok emek verdiğini söyleyen Özlem Vergili, "Haksızlıkların, olayların üstü kapatılmasını istemiyorum. Bu olaylar duyulmasın kendi aramızda halledelim, söz verdiler ama verdikleri sözler yapılmadığı için ben mecbur kaldım. Bir kadın ve anne olarak bu tip taciz olaylarının kapatılmasın."

"Parti içerisinde yaşanan bu ahlaksız olay çok utanç verici. Yani onunla birlikte olmayınca bana psikolojik baskı uygulandı. Tehdit edildim. Bu durumu açıkladıktan sonra sosyal medya üzerinden tehditler devam etti. Devletime, savcılığıma, Türk adaletine güveniyorum. Ben burada o kişilerin isimlerini verdim. Onların geriye dönük ses kayıtları, Whatsapp mesajları var. Bunlar ortaya çıkarılırsa tüm gerçekler de gün yüzüne çıkacaktır." İfadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ HERKES BİLSİN İSTİYORUM

Ortaya çıkan skandal olaylar sonrası 6 Mayıs'ta istifa eden Ergin'in iş verme bahanesiyle kendisi ve pek çok kadını taciz ettiğini fakat olayı CHP yönetimine taşısa da somut bir adım atılmadığını yineleyen Özlem Vergili, "Benim davamda ne kadar haklı olduğum ortaya çıkacaktır. Ben de diyorum ki, hiçbir kadının böyle ahlaksız olaylarda mağdur olmaması lazım. Gerçekleri herkes bilsin istiyorum." dedi.



İSTİFA ETTİ DİYE OLAYIN ÜSTÜNÜN KAPATILMASINI İSTEMİYORUM

Sabah'ta yer alan habere göre Partisiyle bir sorunu olmadığını ancak kırgın olduğunu ifade eden Vergili, "Bize müfettiş atacaklarını söylediler ama yapmadılar. İstifa etti diye olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN